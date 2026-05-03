Video Yaşam Şişli’de gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı | Video
Şişli’de gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı | Video

Şişli’de gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı | Video

03 Mayıs 2026 | 11:19

İstanbul Şişli'de Menekşe K. (58), 6 yıldır cezaevinde olan oğlunun dini nikahlı eşi Burçin Şahin’i (25) silahla başından vurarak öldürdü. Olayın ardından pencereye çıkan şüphelinin, 'Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim' dediği ve bir süre sigara içtiği iddia edildi. Gözaltına alınan Menekşe K.’nin ifadesinde 'Sen oğlumu nasıl aldatırsın, benim oğlum cezaevinde. Senin çocukların var utanmıyor musun' dedim. O da bana bel altı bir cevap vererek 'Yaparım' dedi. Daha sonra sinirlendim, dolapta duran silahı aldım ve ateş ettim" dediği öğrenildi. Şüphelinin 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 13.15 sıralarında Eskişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haydarcan K.'nin 'Hırsızlık' suçundan cezaevinde olduğu, dini nikahlı eşi Burçin Şahin'in ise kayınvalidesi Menekşe K. ile aynı evde yaşadığı öğrenildi. Evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Menekşe K., kendisine ait ruhsatsız silahla Burçin Şahin'in başına 2 kez ateş etti.

BAŞINA 2 EL ATEŞ ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Burçin Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, dışarıda 2 adet, evde ise 4 boş kovan buldu. Ölen Şahin'in 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

'NAMUS MESELESİ' DEMİŞ

Şüphelinin cinayetin ardından pencereye çıkarak "Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim" dediği ve bir süre sigara içtiği iddia edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Menekşe K.'nin ilk ifadesinde, olayın 'Namus meselesi' olduğunu söylediği öğrenildi. Şüphelinin, oğlunun 6 yıldır cezaevinde olduğu, dini nikahlı eşi Burçin Şahin'in oğlunu aldattığından şüphelendiğini, olay günü telefonunda mesajlaşmalarını görmesi üzerine şüphelerini arttığını, bunun üzerine sinirlenerek evde bulunan silahla başına 2 el ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

'ÇOCUKLARIN VAR UTANMIYOR MUSUN'

Menekşe K.'nin ifadesinin devamında, "Sen oğlumu nasıl aldatırsın, benim oğlum cezaevinde. Senin çocukların var utanmıyor musun" dedim. Sonra kardeşleri çocuklarını alıp gitti, evde ikimiz kaldık. 'Sen nasıl yaparsın' dedim, o da bana bel altı bir cevap vererek 'Yapacağım' dedi. Daha sonra sinirlendim, dolapta duran silahı aldım ve ateş ettim" dediği öğrenildi.

6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri, şüpheli Menekşe K.'yi olayda kullandığı ruhsatsız silahla yakaladı. Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen şüphelinin emniyette işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Menekşe K.'nin 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu da öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şişli’de gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı | Video 04:25
Şişli’de gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı | Video 03.05.2026 | 11:04
Ankara’da 15 yıldır kayıp kızının izini süren anne: Gülistan Doku dosyası ile umutlandık | Video 07:47
Ankara'da 15 yıldır kayıp kızının izini süren anne: "Gülistan Doku dosyası ile umutlandık" | Video 03.05.2026 | 10:29
Erzincan’da soda yüklü TIR devrildi | Video 01:10
Erzincan’da soda yüklü TIR devrildi | Video 03.05.2026 | 10:27
Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi: 1’i ağır, 4 yaralı | Video 05:14
Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi: 1'i ağır, 4 yaralı | Video 03.05.2026 | 10:21
Bursa’da kadınlardan engelli vatandaşa tekme tokat dayak kamerada | Video 00:29
Bursa’da kadınlardan engelli vatandaşa tekme tokat dayak kamerada | Video 03.05.2026 | 10:19
Bursa’da nefes borusuna yemek kaçan küçük kızı restoran çalışanı kurtardı | Video 00:35
Bursa'da nefes borusuna yemek kaçan küçük kızı restoran çalışanı kurtardı | Video 03.05.2026 | 10:16
Bursa’da sopalı kavga: Çekici sürücüsü aracı esnafın üzerine sürdü | Video 01:31
Bursa’da sopalı kavga: Çekici sürücüsü aracı esnafın üzerine sürdü | Video 03.05.2026 | 10:14
Antalya’da yaya geçidini kullanan bisiklete motosiklet çarptı: 2’si çocuk 3 yaralı | Video 02:05
Antalya'da yaya geçidini kullanan bisiklete motosiklet çarptı: 2'si çocuk 3 yaralı | Video 03.05.2026 | 10:13
Esenyurt’ta motosiklet sürücüsü hatalı dönüş yapan sürücüye sopayla saldırdı | Video 03:43
Esenyurt'ta motosiklet sürücüsü hatalı dönüş yapan sürücüye sopayla saldırdı | Video 03.05.2026 | 10:11
Bursa’da inşaat işçilerinin sopalı demirli kavgası kamerada | Video 01:42
Bursa’da inşaat işçilerinin sopalı demirli kavgası kamerada | Video 03.05.2026 | 10:08
Avcılar’da aynı mağazadan aynı yöntemle yapılan hırsızlık kamerada | Video 04:31
Avcılar’da aynı mağazadan aynı yöntemle yapılan hırsızlık kamerada | Video 03.05.2026 | 10:03
Şişli’de kazada üzerine trafik ışığı devrilen Mısırlı turist hayatını kaybetti | Video 03:17
Şişli’de kazada üzerine trafik ışığı devrilen Mısırlı turist hayatını kaybetti | Video 03.05.2026 | 10:00
Gayrettepe’de polis hırsızları yakaladı | Video 01:30
Gayrettepe'de polis hırsızları yakaladı | Video 03.05.2026 | 09:57
Hatay’da köpek sürüsü saldırısı... Kardeşlerin biri yaralandı, diğerindeyse kafa sallama travması oluştu | Video 01:36
Hatay'da köpek sürüsü saldırısı... Kardeşlerin biri yaralandı, diğerindeyse kafa sallama travması oluştu | Video 03.05.2026 | 09:45
Staj yaptığı pastanede akıma kapılan 15 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti | Video 02:55
Staj yaptığı pastanede akıma kapılan 15 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti | Video 03.05.2026 | 09:06
İzmir’de 73 yaşındaki baba, oğlunu bıçaklayarak öldürdü | Video 01:05
İzmir'de 73 yaşındaki baba, oğlunu bıçaklayarak öldürdü | Video 03.05.2026 | 08:33
Bursa’da alkollü sürücü çarptığı yayayı bırakıp kaçtı | Video 00:47
Bursa'da alkollü sürücü çarptığı yayayı bırakıp kaçtı | Video 03.05.2026 | 07:57
Kayseri’de sokakta tüfekle dolaşan 15 yaşındaki çocuk yakalandı | Video 01:10
Kayseri'de sokakta tüfekle dolaşan 15 yaşındaki çocuk yakalandı | Video 03.05.2026 | 07:57
Öfkeli sürücü ortalığı birbirine kattı! 01:38
Öfkeli sürücü ortalığı birbirine kattı! 02.05.2026 | 21:48
İşlediği suçlardan hakkında 64 yıl hapis cezası bulunan hükümlü kömürlükte yakalandı | Video 00:40
İşlediği suçlardan hakkında 64 yıl hapis cezası bulunan hükümlü kömürlükte yakalandı | Video 02.05.2026 | 16:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA