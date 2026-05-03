Ankara'da 15 yıldır kayıp kızının izini süren anne: "Gülistan Doku dosyası ile umutlandık" | Video

03 Mayıs 2026 | 10:32

Ankara'nın Sincan ilçesinde 15 yıl önce kaybolan 14 yaşındaki Melike Toyguncu'nun annesi Fatma Toyguncu, kızının akıbetinin aydınlatılması için yıllardır verdiği mücadeleyi sürdürürken, faili meçhul dosyalar için kurulduğu açıklanan birimin kendilerine umut olduğunu söyledi. Toyguncu, "Adalet Bakanımız bir birim kurmuş, çok mutlu oldum. Faili meçhul cinayet kalmayacak, hepsi çözülecek diyor. Yıllardır kızımın hayaliyle yaşadım, artık yavrumu ölü ya da diri bağrıma basayım, mezarında toprağına sarılayım Bir mezar bile insana bir umuttur" sözleriyle kızının ölü ya da diri bulunmasını istedi.

