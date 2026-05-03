Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi: 1'i ağır, 4 yaralı | Video

03 Mayıs 2026 | 10:25

Antalya'da kırmızı ışık ihlali sonucu çarpışan araçlardan biri kontrolden çıkıp önce kaldırımdaki ağaca, ardından temizlik yapan belediye işçisine ve park hanindeki motosikletlere çaptı. Belediye işçisinin savrulup ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansırken ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Manavgat ilçesi Şükrü Sözen Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Elif Y.'nin kullandığı 07 BZR 813 plakalı KİA marka cip Atatürk Kültür Merkezi kavşağına geldiğinde, Atatürk Kültür Merkezi istikametinden İbrahim Sözen Caddesine çıkan Muhammed Enes İ.'nin kullandığı 26 AAH 091 plakalı OPEL marka otomobil ile çarpıştı. Kırmızı ışık ihlali sonucunda meydana gelen kazada, aşırı hızlı olduğu bildirilen 07 BZR 813 plakalı cip, çarpışmanın ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan demir bariyer, çöp kutusu ve ağacı devirdikten sonra caddede temizlik yapmakta olan Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli Neşet A.'ya çarptı.


İlk müdahaleyi oldan geçen ATT yaptı
Ağır yaralanan Neşet A.'nın yardımına tesadüfen olay yerinden geçmekte olan ve Side 112 bünyesinde Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olarak görev yapmakta olan Sevilay Turgut koştu. Turgut, ağır yaralı olarak yerde yatan Neşet A.'nın başından ayrılmayarak 112 sağlık ekibine teslim etti.


Kazada yaralanan 07 BZR 813 plakalı cip sürücüsü Elif Y., aynı araçta yolcu olarak bulunan Cansel A. ve Esra P. ile temizlik işçisi Neşet A. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Belediye Temizlik Görevlisi Neşet A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Nejat A.'nın kazayı haber alıp gelen yakınları gözyaşyarına boğuldu.


Ağaç park halindeki motosikletlerin üzerine devrildi
Diğer taraftan 07 BZR 813 plakalı cipin çarptığı kaldırımdaki ağaç park halindeki 07 BFN 661, 07 AFF 516 ve 07 ATH 093 plakalı motosikletlerin üzerine devrilerek motosikletlerde maddi hasar oluşmasına neden oldu.

