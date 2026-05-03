Antalya'da yaya geçidini kullanan bisiklete motosiklet çarptı: 2'si çocuk 3 yaralı | Video

03 Mayıs 2026 | 10:16

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosikletin yaya geçidinden geçmekte olan bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 3 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada , çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsünün kendi acısını unutarak kızının yardım etmek için çabaladığı anlar yer aldı.

Kaza Manavgat ilçesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edininlen bilgiye göre, yapay şelale istikametine seyir halindeki Mustafa A.'nın kullandığı 07 AGM 560 plakalı motosiklet cadde üzerinde park halindeki aracın önünden yaya geçidine çıkan 15 yaşındaki Mehmet Y.'nin kullandığı bisiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Mustafa A. ile motosiklette yolcu olarak bulunan 11 yaşındaki Beren S. A. ve bisiklet sürücüsü Mehmet Y. yaralandı.


Kaza anı güvenlik kamerasında
Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çarpışma sırasında motosikletten asfalta düşen ve başını yere çarpan Beren S. A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bisiklet sürücüsü Mehmet Y.'nin yaya geçidinden geçmek için hareketlendiği ve motosikletin çarpması sonucu savrulduğu, devamında ise motosiklet sürücüsünün kendi acısını unutarak kızının yardım etmek için çabaladığı anlar yer aldı.

