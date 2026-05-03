Erzincan’da soda yüklü TIR devrildi | Video 03 Mayıs 2026 | 10:28 Erzincan’da soda yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Erzincan-Sivas kara yolu Gümüşhane yol ayrımında U.Ç. idaresindeki 24 ET 510 plakalı soda yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.



İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tırda maddi hasar oluştu. Devrilen aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.