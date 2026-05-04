Son dakika | Malatya'daki otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı: 3 ölü, 22 yaralı | Video

04 Mayıs 2026 | 07:39

Son dakika haberleri... Malatya'da 3 kişinin öldüğü 22 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı! Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada kazanın Doğanşehir ilçesi sınırları içerisinde meydana geldiğini belirterek, yolcu otobüsünün sürüş kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandığını ifade etti. Kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Yavuz, "Şu anda hastanelerimizde 22 yaralımız tedavi görmektedir. Yaralılarımızdan 5'i yoğun bakımda tedavi altındadır. İlk belirlemelere göre hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" dedi.

Yaralıların bir kısmının ayakta tedavi edildiğini kaydeden Yavuz, kazanın oluş şekline ilişkin adli makamlar ile güvenlik birimleri tarafından Cumhuriyet savcısının koordinesinde inceleme başlatıldığını belirtti. Bölgedeki kamera kayıtlarını incelediklerini ifade eden Yavuz, ilk etapta bir aracın kaydığına dair görüntülerin bulunduğunu ancak kazanın kesin nedeninin yapılacak detaylı incelemenin ardından netlik kazanacağını söyledi.

Kazanın öğrenilmesinin ardından tüm ekiplerin kısa sürede bölgeye sevk edildiğini belirten Vali Yavuz, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanarak yaralıların sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini ifade etti. Vali Yavuz, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, çalışmalarda görev alan sağlık, güvenlik, itfaiye ve AFAD ekiplerine teşekkür etti.
