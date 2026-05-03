Video Yaşam İnternette tuzağa düşürdükleri kişilere şantaj yapan çeteye operasyon 11 tutuklama | Video
İnternette tuzağa düşürdükleri kişilere şantaj yapan çeteye operasyon 11 tutuklama | Video

İnternette tuzağa düşürdükleri kişilere şantaj yapan çeteye operasyon 11 tutuklama | Video

03 Mayıs 2026 | 14:59

Tekirdağ merkezli 5 ilde, sanal medya üzerinden 'VIP oda' adı altında görüştükleri kişilerin özel görüntülerini kaydedip şantaj yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 16 kişiden 11'i tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 9 ayda yaklaşık 70 milyon liralık işlem hacmi olduğu ve paranın kripto varlık piyasalarına aktardıkları belirlendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medya üzerinden 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, şantaj, tehdit ve nitelikli dolandırıcılık' yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmada, sanal medya üzerinden müstehcen yayın yapan şüphelilerin, 'VIP oda' adı altında görüntülü görüştükleri kişileri kayda aldığı, sonrasında yakınlarına göndermekle tehdit ederek şantaj yoluyla para aldıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarındaki işlem hacminin yaklaşık 9 ay içerisinde 70 milyon TL'ye ulaştığı, elde edilen paranın ise kripto varlık piyasalarına aktarıldığı tespit edildi.

Polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Tekirdağ, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 9'u kadın toplam 16 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İnternette tuzağa düşürdükleri kişilere şantaj yapan çeteye operasyon 11 tutuklama | Video 01:06
İnternette tuzağa düşürdükleri kişilere şantaj yapan çeteye operasyon 11 tutuklama | Video 03.05.2026 | 14:57
İzmir’de 50 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü gardıropta saklanırken böyle yakalandı | Video 00:44
İzmir'de 50 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü gardıropta saklanırken böyle yakalandı | Video 03.05.2026 | 14:16
Konya’da motosikletle kuyumcu soyan şüpheliler kamerada | Video 01:41
Konya'da motosikletle kuyumcu soyan şüpheliler kamerada | Video 03.05.2026 | 14:08
Gercüş’te traktör uçuruma yuvarlandı... Sürücü atlayarak kurtuldu | Video 00:45
Gercüş’te traktör uçuruma yuvarlandı... Sürücü atlayarak kurtuldu | Video 03.05.2026 | 14:07
Batman’da silah operasyonu: 13 tabanca ele geçirildi | Video 01:48
Batman’da silah operasyonu: 13 tabanca ele geçirildi | Video 03.05.2026 | 12:32
Kadıköy’de şifreli zehir ağı ince ince işlenen operasyonla böyle çözüldü! | Video 03:30
Kadıköy’de şifreli zehir ağı ince ince işlenen operasyonla böyle çözüldü! | Video 03.05.2026 | 11:43
İlker Aksum ve kızının Hollanda macerası sosyal medyayı salladı... | Video 00:25
İlker Aksum ve kızının Hollanda macerası sosyal medyayı salladı... | Video 03.05.2026 | 11:19
Şişli’de gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı | Video 04:25
Şişli’de gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı | Video 03.05.2026 | 11:04
Ankara’da 15 yıldır kayıp kızının izini süren anne: Gülistan Doku dosyası ile umutlandık | Video 07:47
Ankara'da 15 yıldır kayıp kızının izini süren anne: "Gülistan Doku dosyası ile umutlandık" | Video 03.05.2026 | 10:29
Erzincan’da soda yüklü TIR devrildi | Video 01:10
Erzincan’da soda yüklü TIR devrildi | Video 03.05.2026 | 10:27
Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi: 1’i ağır, 4 yaralı | Video 05:14
Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi: 1'i ağır, 4 yaralı | Video 03.05.2026 | 10:21
Bursa’da kadınlardan engelli vatandaşa tekme tokat dayak kamerada | Video 00:29
Bursa’da kadınlardan engelli vatandaşa tekme tokat dayak kamerada | Video 03.05.2026 | 10:19
Bursa’da nefes borusuna yemek kaçan küçük kızı restoran çalışanı kurtardı | Video 00:35
Bursa'da nefes borusuna yemek kaçan küçük kızı restoran çalışanı kurtardı | Video 03.05.2026 | 10:16
Bursa’da sopalı kavga: Çekici sürücüsü aracı esnafın üzerine sürdü | Video 01:31
Bursa’da sopalı kavga: Çekici sürücüsü aracı esnafın üzerine sürdü | Video 03.05.2026 | 10:14
Antalya’da yaya geçidini kullanan bisiklete motosiklet çarptı: 2’si çocuk 3 yaralı | Video 02:05
Antalya'da yaya geçidini kullanan bisiklete motosiklet çarptı: 2'si çocuk 3 yaralı | Video 03.05.2026 | 10:13
Esenyurt’ta motosiklet sürücüsü hatalı dönüş yapan sürücüye sopayla saldırdı | Video 03:43
Esenyurt'ta motosiklet sürücüsü hatalı dönüş yapan sürücüye sopayla saldırdı | Video 03.05.2026 | 10:11
Bursa’da inşaat işçilerinin sopalı demirli kavgası kamerada | Video 01:42
Bursa’da inşaat işçilerinin sopalı demirli kavgası kamerada | Video 03.05.2026 | 10:08
Avcılar’da aynı mağazadan aynı yöntemle yapılan hırsızlık kamerada | Video 04:31
Avcılar’da aynı mağazadan aynı yöntemle yapılan hırsızlık kamerada | Video 03.05.2026 | 10:03
Şişli’de kazada üzerine trafik ışığı devrilen Mısırlı turist hayatını kaybetti | Video 03:17
Şişli’de kazada üzerine trafik ışığı devrilen Mısırlı turist hayatını kaybetti | Video 03.05.2026 | 10:00
Gayrettepe’de polis hırsızları yakaladı | Video 01:30
Gayrettepe'de polis hırsızları yakaladı | Video 03.05.2026 | 09:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA