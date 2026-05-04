Video Yaşam Arnavutköy'de bıçaklı dehşet anları: Çocuklara ve bina sakinlerine saldırı | Video
Arnavutköy'de bıçaklı dehşet anları: Çocuklara ve bina sakinlerine saldırı | Video

Arnavutköy'de bıçaklı dehşet anları: Çocuklara ve bina sakinlerine saldırı | Video

04 Mayıs 2026 | 09:15

İstanbul Arnavutköy'de sokakta oyun oynayan çocuklara saldıran ve daha sonra bina sakinlerine bıçakla saldıran şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzde 46 engelli raporu bulunduğu öğrenilen ancak cezai ehliyeti olan M.H.E. (37), sokakta oyun oynayan çocukların yanına geldi. Şüpheli önce çocuklardan topu kendisine atmalarını istedi. Bir süre sonra çocuklarla tartışmaya başlayan şahıs, çocuklara tekme ve tokatla saldırdı. Şüpheli olay yerinden uzaklaştıktan bir süre sonra yeniden aynı noktaya geldi. Şahsı tekrar gören çocuklar korkarak apartmana sığındı ve durumu ailelerine bildirdi.


Ailelerin dışarı çıkarak şüpheliye müdahale etmek istemesi üzerine M.H.E., yanında bulunan bıçağı çıkararak bina sakinlerine saldırmaya çalıştı. Bunun üzerine apartman sakinleri binaya girerek kapıyı kapattı. Şüpheli, elindeki bıçakla apartmanın dış kapı camına vurarak zarar verdi.


İhbar üzerine olay yerine gelen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliyle ilgili inceleme sürüyor. Öte yandan yaşanan korku dolu anlar apartmanda bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arnavutköy’de bıçaklı dehşet anları: Çocuklara ve bina sakinlerine saldırı | Video 00:20
Arnavutköy'de bıçaklı dehşet anları: Çocuklara ve bina sakinlerine saldırı | Video 04.05.2026 | 09:13
Şanlıurfa’da fırtınada cami minaresinin yıkılma anı kamerada | Video 00:25
Şanlıurfa'da fırtınada cami minaresinin yıkılma anı kamerada | Video 04.05.2026 | 09:08
Uşak’ta 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 ölü 17 yaralı | Video 03:46
Uşak’ta 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 ölü 17 yaralı | Video 04.05.2026 | 08:59
Tokat’ta istinat duvarının çökme anı kamerada | Video 01:52
Tokat’ta istinat duvarının çökme anı kamerada | Video 04.05.2026 | 08:58
Sahte belgecilere operasyon: 31 kişi gözaltına alındı | Video 01:07
Sahte belgecilere operasyon: 31 kişi gözaltına alındı | Video 04.05.2026 | 08:53
Kırıkkale’de parka giren motosikletlilere 180 bin TL ceza 00:40
Kırıkkale'de parka giren motosikletlilere 180 bin TL ceza 04.05.2026 | 08:52
Alt geçit suyla doldu, TIR mahsur kaldı | Video 01:33
Alt geçit suyla doldu, TIR mahsur kaldı | Video 04.05.2026 | 08:44
Tokat’ta istinat duvarı çöktü, park halindeki bir araç sürüklendi | Video 04:45
Tokat'ta istinat duvarı çöktü, park halindeki bir araç sürüklendi | Video 04.05.2026 | 08:29
Var Mısın Yok Musun yakında atv’de 00:35
Var Mısın Yok Musun yakında atv'de 04.05.2026 | 08:15
Bursa’da TIR, ışıklarda duran tankere çarptı: 1 ölü | video 01:04
Bursa'da TIR, ışıklarda duran tankere çarptı: 1 ölü | video 04.05.2026 | 08:08
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza nedeniyle seferler aksadı | Video 00:25
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza nedeniyle seferler aksadı | Video 04.05.2026 | 08:06
Şanlıurfa’da sağanak ve fırtına: 1 ölü, 28 yaralı | Video 06:24
Şanlıurfa'da sağanak ve fırtına: 1 ölü, 28 yaralı | Video 04.05.2026 | 08:03
Uşak’ta zincirleme kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü | Video 03:46
Uşak'ta zincirleme kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü | Video 04.05.2026 | 07:29
Kayseri’de alkollü bir şahıs çaldığı halk otobüsüyle kaza yaptı | Video 01:54
Kayseri’de alkollü bir şahıs çaldığı halk otobüsüyle kaza yaptı | Video 04.05.2026 | 07:24
Son dakika | Malatya’daki otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı: 3 ölü, 22 yaralı | Video 07:49
Son dakika | Malatya'daki otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı: 3 ölü, 22 yaralı | Video 04.05.2026 | 07:24
İstanbul Boğazı’nda gemi arızası | Video 02:25
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası | Video 03.05.2026 | 17:20
Erzurum’da sosyal medya hesabı açan eşine kızan koca kayınpederinin evine ateş etti | Video 04:17
Erzurum'da sosyal medya hesabı açan eşine kızan koca kayınpederinin evine ateş etti | Video 03.05.2026 | 16:48
Beylikdüzü’nde araç içerisinde silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu | Video 01:29
Beylikdüzü'nde araç içerisinde silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu | Video 03.05.2026 | 16:19
Kırklareli’nde otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında: 1 ölü 00:57
Kırklareli'nde otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında: 1 ölü 03.05.2026 | 16:14
Durakta bekleyen genç mühendis feci şekilde hayatını kaybetti | Video 02:49
Durakta bekleyen genç mühendis feci şekilde hayatını kaybetti | Video 03.05.2026 | 15:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA