Adana Pozantı'da Mayıs ayında kar sürprizi | Video

04 Mayıs 2026 | 09:19

Adana’nın Pozantı ilçesinde Mayıs ayında yağan kar, vatandaşları şaşkına çevirdi. Sabah saatlerinde uyanan ilçe sakinleri, beyaz örtüyle karşılaşınca kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Pozantı'da gece saatlerinde başlayan yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. İlçenin bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı, özellikle sabah saatlerinde etkisini artırarak çevreyi beyaza bürüdü.


Kar manzarasıyla karşılaşan vatandaşlar, cep telefonlarına sarılarak o anları görüntüledi. İlçede yaşayan Coşkun Dikmen ise ilk kez Mayıs ayında kar yağışına tanık olduğunu belirterek, "Bu zamana kadar böyle bir şey görmedim. Mayıs ayında kar yağması bizi gerçekten şaşırttı" dedi.


Meteoroloji yetkilileri, bölgede hava sıcaklıklarının ani düşüş gösterdiğini, yüksek rakımlı alanlarda kar yağışının görülebileceğini bildirdi. Öte yandan, kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. Adana kent merkezinde ise yağmur etkili oluyor.

