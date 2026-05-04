Şanlıurfa'da fırtınada cami minaresinin yıkılma anı kamerada | Video 04 Mayıs 2026 | 09:10 Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde etkili olan fırtına ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Akşam saatlerinde meydana gelen olumsuz hava şartları sırasında Mezra Merkez Camisi'nin minaresi yıkıldı. Yıkılma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, cami çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.