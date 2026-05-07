Video Yaşam "Kazığımı niye aldın" kavgasında 2 kişiyi vuran şahıs adliyeye sevk edildi | Video

"Kazığımı niye aldın" kavgasında 2 kişiyi vuran şahıs adliyeye sevk edildi | Video

07 Mayıs 2026 | 15:40

Samsun'da inşaatta kullanılan kazıkların izinsiz alındığı iddiasıyla çıkan kavgada 1'i ağır 2 kişiyi tüfekle vurularak yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı üzerindeki bir ikametin önünde dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.N. (53) evinin ve demir doğrama atölyesinin karşısında başlayan inşaatta çakılan kazıkların kendisine ait olduğunu ve izinsiz olarak alındığını iddia etti. H.N. ile U.Ö. (42) ve Ü.G. (53) arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine H.N.. tüfekle ateş ederek U.Ö. ve Ü.G.'yi yaraladı. Olay sırasında H.N. de keserle kafasından yaralandı. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede ameliyata alınan U.Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayda 2 kişiyi tüfekle yaralayan H.N., polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan H.N., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kazığımı niye aldın kavgasında 2 kişiyi vuran şahıs adliyeye sevk edildi | Video 03:51
"Kazığımı niye aldın" kavgasında 2 kişiyi vuran şahıs adliyeye sevk edildi | Video 07.05.2026 | 15:35
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 58 kilogram Skunk ele geçirildi | Video 00:45
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 58 kilogram Skunk ele geçirildi | Video 07.05.2026 | 15:21
SON DAKİKA: Yaktıktan sonra baraja atmışlardı! Kübra Yapıcı’nın cesedi Korkuteli Barajı’nda bulundu! | Video 00:22
SON DAKİKA: Yaktıktan sonra baraja atmışlardı! Kübra Yapıcı'nın cesedi Korkuteli Barajı'nda bulundu! | Video 07.05.2026 | 14:17
Bursa’da 54 suç kaydı bulunan şüphelinin çatıda yakalandığı anlar kamerada | Video 01:32
Bursa'da 54 suç kaydı bulunan şüphelinin çatıda yakalandığı anlar kamerada | Video 07.05.2026 | 14:11
54 suç kaydı bulunan şüphelinin çatıda yakalandığı anlar kamerada | Video 01:32
54 suç kaydı bulunan şüphelinin çatıda yakalandığı anlar kamerada | Video 07.05.2026 | 13:48
Darp edilerek öldürüldü, kaza süsü verildiği ortaya çıktı | Video 01:59
Darp edilerek öldürüldü, kaza süsü verildiği ortaya çıktı | Video 07.05.2026 | 13:05
Kayseri’de korkunç kaza! Otomobil kamyonun altına girdi: 1 kişi hayatını kaybetti | Video 02:03
Kayseri'de korkunç kaza! Otomobil kamyonun altına girdi: 1 kişi hayatını kaybetti | Video 07.05.2026 | 12:44
’MİT görevlisiyiz’ diyip psikoloğu 10 milyon lira dolandıran şüpheliler denetimde yakalandı | Video 01:25
'MİT görevlisiyiz' diyip psikoloğu 10 milyon lira dolandıran şüpheliler denetimde yakalandı | Video 07.05.2026 | 12:04
Vatandaşların IBAN’larıyla yasa dışı bahis parası transferi yapan örgüte operasyon | Video 01:11
Vatandaşların IBAN'larıyla yasa dışı bahis parası transferi yapan örgüte operasyon | Video 07.05.2026 | 11:31
Buse Terim kan ter içinde kaldı, panik anlarını paylaştı! Hayatımda ilk kez… | Video 00:08
Buse Terim kan ter içinde kaldı, panik anlarını paylaştı! "Hayatımda ilk kez…" | Video 07.05.2026 | 11:12
Boğazına yiyecek kaçan sürücüyü Heimlich manevrasıyla polisler kurtardı | Video 01:11
Boğazına yiyecek kaçan sürücüyü Heimlich manevrasıyla polisler kurtardı | Video 07.05.2026 | 10:33
Uzun yaşamın sırrı 35’te çözülüyor | Video 02:49
Uzun yaşamın sırrı 35’te çözülüyor | Video 07.05.2026 | 10:32
Bayrampaşa’da ziynet eşyası bulunan kasayı çalan şüphelilerden biri yakalandı | Video 00:43
Bayrampaşa'da ziynet eşyası bulunan kasayı çalan şüphelilerden biri yakalandı | Video 07.05.2026 | 09:46
8 saniyelik akrobatik şov 69 bin TL’ye patladı | Video 00:54
8 saniyelik akrobatik şov 69 bin TL'ye patladı | Video 07.05.2026 | 09:40
İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 11 gözaltı | Video 00:42
İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 11 gözaltı | Video 07.05.2026 | 09:38
Kağıthane’de vahşet! Kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü | Video 00:50
Kağıthane'de vahşet! Kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü | Video 07.05.2026 | 09:24
Adana’da kontrolsüz yıkım faciaya davetiye çıkardı: Kadın son anda böyle kaçtı | Video 00:49
Adana'da kontrolsüz yıkım faciaya davetiye çıkardı: Kadın son anda böyle kaçtı | Video 07.05.2026 | 09:21
Antalya’da aracın hurdaya döndüğü kazayı burnu bile kanamadan atlattı | Video 00:44
Antalya'da aracın hurdaya döndüğü kazayı burnu bile kanamadan atlattı | Video 07.05.2026 | 09:15
Ağrı’da köylüler sel sularına traktörlerle müdahale etti | Video 05:50
Ağrı'da köylüler sel sularına traktörlerle müdahale etti | Video 07.05.2026 | 08:37
İzmir’de 2005 yılındaki cinayetin firari hükümlüsü yakalandı | Video 00:28
İzmir’de 2005 yılındaki cinayetin firari hükümlüsü yakalandı | Video 07.05.2026 | 07:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA