Video Yaşam Kağıthane'de vahşet! Kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü | Video
Kağıthane'de vahşet! Kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü | Video

Kağıthane'de vahşet! Kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü | Video

07 Mayıs 2026 | 09:29

Kağıthane'de, Rüzgar Eser (33), boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.’nin (28) yaşadığı eve geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmada Rüzgar Eser, eşini silahla yaralayıp, olay sırasında evde baldızı Betül E. (32) ile annesi Delal A.'yı (58) darbetmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Delal A., Rüzgar Eser'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Ağır yaralanan Nurşin E. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 15.30 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Rüzgar Eser, boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.'nin evine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflardan Rüzgar Eser, yanında bulunan ruhsatsız silahla ateş açarak eşi Nurşin E.'yi boyun, yanak ve çene kısmından yaraladı.

KAYINVALİDE DAMADINI BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Bunun üzerine Rüzgar Eser, olay sırasında evde olan baldızı Betül E. (32) ile annesi Delal A.'yı (58) darbetmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Delal A., Rüzgar Eser'i göğsünden bıçakladı. Olay sırasında evde bulunan Gül G.'nin ise korkarak odanın kapısını kapatıp içeride beklediği öğrenildi.

AĞIR YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda Rüzgar Eser'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Nurşin E. ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Darbedilen kayınvalide Delal A. ve Betül E.'nin ise tedavi için Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.

ÇİFTİN 4 YAŞINDA KIZ ÇOCUKLARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Polis ekiplerinin ise olay yerinde yaptığı incelemelerde, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca evde bulundu. Yapılan çalışmalarda Rüzgar Eser'in 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından, Nurşin E.'nin ise Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından suç kaydı olduğu belirlendi. Öte yandan çiftin 4 yaşında bir kız çocuklarının olduğu öğrenildi. Kayınvalidesi tarafından bıçakla öldürülen Rüzgar Eser'in cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kağıthane’de vahşet! Kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü | Video 00:50
Kağıthane'de vahşet! Kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü | Video 07.05.2026 | 09:24
Adana’da kontrolsüz yıkım faciaya davetiye çıkardı: Kadın son anda böyle kaçtı | Video 00:49
Adana'da kontrolsüz yıkım faciaya davetiye çıkardı: Kadın son anda böyle kaçtı | Video 07.05.2026 | 09:21
Antalya’da aracın hurdaya döndüğü kazayı burnu bile kanamadan atlattı | Video 00:44
Antalya'da aracın hurdaya döndüğü kazayı burnu bile kanamadan atlattı | Video 07.05.2026 | 09:15
Ağrı’da köylüler sel sularına traktörlerle müdahale etti | Video 05:50
Ağrı'da köylüler sel sularına traktörlerle müdahale etti | Video 07.05.2026 | 08:37
İzmir’de 2005 yılındaki cinayetin firari hükümlüsü yakalandı | Video 00:28
İzmir’de 2005 yılındaki cinayetin firari hükümlüsü yakalandı | Video 07.05.2026 | 07:59
Türkeli sahilinde şüpheli cisim bulundu | Video 00:29
Türkeli sahilinde şüpheli cisim bulundu | Video 07.05.2026 | 07:29
Tekirdağ’da motosiklet kazası: 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti | Video 01:59
Tekirdağ’da motosiklet kazası: 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti | Video 07.05.2026 | 07:28
Öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü Korkuteli Barajı’nda aranıyor | Video 06:57
Öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı'nın cesedinin bir bölümü Korkuteli Barajı'nda aranıyor | Video 07.05.2026 | 07:28
Kayseri’de silah ticareti yapan 2 şahıs yakalandı | Video 00:55
Kayseri’de silah ticareti yapan 2 şahıs yakalandı | Video 07.05.2026 | 07:28
Muğla’da trafik kazası: 1 ölü 00:45
Muğla'da trafik kazası: 1 ölü 06.05.2026 | 18:13
Muş Ovası’nda yağış sonrası menderesler güzel manzaralar sundu 01:24
Muş Ovası’nda yağış sonrası menderesler güzel manzaralar sundu 06.05.2026 | 18:09
Tekirdağ’da telefon dolandırıcıları kamerada: 3 gözaltı | Video 01:10
Tekirdağ'da telefon dolandırıcıları kamerada: 3 gözaltı | Video 06.05.2026 | 16:41
Eyüpsultan’da çatı tamirinden sonra yangın çıktı, daire kullanılamaz hale geldi | Video 06:04
Eyüpsultan’da çatı tamirinden sonra yangın çıktı, daire kullanılamaz hale geldi | Video 06.05.2026 | 15:23
Komşusunun ısırdığı parmağı ampute edildi | Video 02:18
Komşusunun ısırdığı parmağı ampute edildi | Video 06.05.2026 | 15:14
Diyarbakır’da mezuniyet kutlamasına giden öğrenciler kaza yaptı: 6 yaralı | Video 00:20
Diyarbakır'da mezuniyet kutlamasına giden öğrenciler kaza yaptı: 6 yaralı | Video 06.05.2026 | 13:41
Evlere dadanan hırsızlar kamerada: 195 suç kaydı olduğu ortaya çıktı! Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı | Video 00:44
Evlere dadanan hırsızlar kamerada: 195 suç kaydı olduğu ortaya çıktı! Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı | Video 06.05.2026 | 12:26
Jandarmadan 30 ilde uyuşturucu operasyonu: 392 şüpheli yakalandı | Video 01:37
Jandarmadan 30 ilde uyuşturucu operasyonu: 392 şüpheli yakalandı | Video 06.05.2026 | 12:04
Artvin’de heyelan! Yol ulaşıma kapandı | Video 01:43
Artvin'de heyelan! Yol ulaşıma kapandı | Video 06.05.2026 | 11:46
Beylikdüzü’nde yolcuyu araca almayan minibüs şoföründen pişkin cevap: Keyfi çalışıyorum var mı itirazın | Video 00:40
Beylikdüzü'nde yolcuyu araca almayan minibüs şoföründen pişkin cevap: "Keyfi çalışıyorum var mı itirazın" | Video 06.05.2026 | 11:45
Ankara’da çete operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı | Video 00:55
Ankara'da çete operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı | Video 06.05.2026 | 11:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA