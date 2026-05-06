Artvin'de heyelan! Yol ulaşıma kapandı | Video 06 Mayıs 2026 | 15:30 Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu kara yolu ulaşıma kapandı, park halindeki 1 TIR zarar gördü.

Kemalpaşa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda, sabah saatlerinde, heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları gürültüyle kara yoluna düştü. Heyelan sırasında yolda bulunan 1 TIR, düşen kayaların isabet etmesi sonucu zarar gördü. Yol, tek yönlü olarak ulaşıma kapandı. Heyelanda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolda temizleme çalışmasına başladı.