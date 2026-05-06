Akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı | Video

06 Mayıs 2026 | 08:29

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda iddiaya göre ‘çakmak isteme’ meselesinden çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, Enes A., B.T. ve A.A ile kimliği belirsiz 5 şahıs arasında iddiaya göre, 'çakmak isteme' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Enes A. ve B.T. bıçakla yaralanırken, A.A. darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de Enes A., B.T. ve A.A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardınan ambulansla Kayseri Şehir Hastane'sine kaldırıldı. Yaralılardan E.A. hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, ekipler olay sonrası kaçan 5 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
