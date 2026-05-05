Beylikdüzü'nde otomobilde ölü bulunmuştu: Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı | Video 05 Mayıs 2026 | 10:24 İstanbul Beylikdüzü’nde otomobilin arka koltuğunda cesedi bulunan Mustafa Kemal Kayış (45) soruşturmasında aynı otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler Mustafa Kemal Kayış’ın intihar ederek hayatına son verdiğini iddia ettiler. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi serbest kalırken, bir şüpheli “Kasten öldürme” iddiasıyla tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Beylikdüzü, Adnan Kahveci Mahallesinde 2 Mayıs'ta meydana gelen olayda ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri otomobilin arka koltuğunda tabancayla vurulmuş bir erkek cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede ölen kişinin Mustafa Kemal Kayış olduğu tespit edilirken, olay yerinde 1 adet ruhsatsız 7.65 mm çapında tabanca ile bir çekirdek bulundu.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis maktulün cesedinin bulunduğu otomobilde olay sırasında bulunduğu belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler, Mustafa Kemal Kayış'ın kendisini vurarak intihar ettiğini öne sürdü. Şüpheliler birlikte dolaştıklarını, bu sırada ikisinin alışveriş yapmak için markete gittiklerini anlattığı öğrenildi. Olay sırasında Mustafa Kemal Kayış ile şüpheli K.B.'nin otomobilde yalnız kaldıkları bu sırada olayın meydana geldiği tespit edildi.

Şüpheli K.B. poliste verdiği ifadesinde "Ben aracın ön tarafında oturuyordum. O arkadaydı. Bir anda silah patladı. İntihar ettiğini anlayınca korktum, araçtan inip kaçtım." dediği öğrenildi. Polis yaptığı incelemede Mustafa Kemal Kayış'ın otomobilde bulunanlara bir miktar borcu olduğunu tespit etti.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest kalırken, şüpheli K.B. "Kasten öldürme" iddiasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevin gönderildi.