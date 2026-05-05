İstanbul’da Change oto operasyonu: 16 kişi yakalandı 28 araç ele geçirildi | Video

İstanbul'da Change oto operasyonu: 16 kişi yakalandı 28 araç ele geçirildi

05 Mayıs 2026 | 09:21

İstanbul’da deprem, yangın ya da kaza gibi sebeplerle hurdaya ayrılan araçların şasi numaralarını yasadışı şekilde yurtdışından getirilen ya da piyasadan aldıkları hacizli araçlara takarak haksız kazanç elde eden çeteye operayon yapıldı. Oto hırsızlığına yönelik İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı baskınlarda 16 şüpheli yakalandı, 28 araç ele geçirildi.