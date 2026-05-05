Iğdır’da arı saldırısının bilançosu: Telef olan koyun sayısı 816 oldu | Video

05 Mayıs 2026 | 07:40

Iğdır’da yaşanan arı saldırısının ardından ortaya çıkan bilanço netleşti. Olayda panikleyen koyunların birbirini ezmesi sonucu toplam 816 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından dün meydana gelen arı saldırısı sonrası telef olan hayvanlarla ilgili başlatılan hasar tespit ve inceleme çalışmaları tamamlandı. Yapılan detaylı değerlendirmeler sonucunda telef olan hayvan sayısının 816 olduğu kesinleşti. Sahadaki işlemlerin sona ermesinin ardından telef olan koyunlar, iş makineleri yardımıyla kamyonlara taşındı. Veteriner hekimlerin gözetiminde, yerleşim yerlerinden uzak bir noktada açılan çukurlara gömülerek imha edildi.
