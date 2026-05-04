Husumetli oldukları kişiyi takip edip götürdükleri ara sokakta bacağından vurdular | Video 04 Mayıs 2026 | 15:16 Bursa'da 2 kişi, husumetli oldukları Furkan B.’yi (24), otomobille takip edip, ara sokağa götürerek tabancayla bacağından vurdu. Şüpheliler otomobille kaçarken, o anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 1 Mayıs'ta gece yarısı Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi Toprak Sokak'ta meydana geldi. E.K. ve K.A., husumetli oldukları Furkan B.'yi otomobille takip etti. Otomobilden inen E.K., Furkan B.'yi konuşma bahanesiyle ara sokağa götürdü. K.A. ise otomobilden inip, tabancayla ateş etti. Furkan B. bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, şüpheliler geldikleri otomobille kaçtı. O anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Furkan B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.