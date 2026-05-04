Ordu'da tilki girdiği kümeste 14 tavuğu telef etti: O anlar kamerada | Video 04 Mayıs 2026 | 13:05 Ordu'nun Ünye ilçesinde bir vatandaşın kümesine giren tilki, 14 tavuğu telef etti, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yunus Emre Mahallesi, Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yüksel Kulaçoğlu'na ait tavuk kümesine giren tilki, içeride bulunan 14 adet Australorp cinsi tavuğu telef etti. Kümesine geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında büyük üzüntü yaşayan Yüksel Kulaçoğlu, el emeğiyle büyüttüğü hayvanlarının kaybını hayretle karşıladı. Yüksel Kulaçoğlu, olayın ardından kümesini gezerek telef olan tavuklarını çektiği ve kaybını anlattığı anlar da görüntülere yansıdı.



Kümesin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, tilkinin içeri giriş anı ve tavukları telef ettiği şekilde görülüyor.