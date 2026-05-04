Şanlıurfa'da çıkan dev hortum kamerada | Video
04 Mayıs 2026 | 11:07
Şanlıurfa'nın Viranşehir kırsalında fırtına sonrası oluşan hortum bir ev ve ahırı harabeye çevirdi. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Viranşehir ilçesine bağlı Atıcılar Mahallesi'nde etkili olan hortum, kırsal bölgede büyük hasara yol açtı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı ev ve ahırlar yıkılarak kullanılamaz hale geldi. İlçe genelinde fırtına nedeniyle 11 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Dev hortum sonrası korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Hortumun etkili olduğu mahallede maddi hasar meydana gelirken, zarar gören alanlarda inceleme yapılması bekleniyor. Mahalle sakinleri, yaşanan mağduriyetin giderilmesi için yetkililerden destek talebinde bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:29
Şanlıurfa'da çıkan dev hortum kamerada | Video 04.05.2026 | 11:04
02:56
02:00
00:26
Antalya'da kilometrelerce ters yönde ilerleyen sürücü kamerada | Video 04.05.2026 | 09:52
00:21
00:53
Adana Pozantı'da Mayıs ayında kar sürprizi | Video 04.05.2026 | 09:18
02:21
Iğdır’da arı saldırısı faciaya dönüştü: 400 koyun telef oldu | Video 04.05.2026 | 09:16
00:20
03:08
Gaziantep'te süper hücre şehri talan etti: Hortum adamı fırlattı | Video 04.05.2026 | 09:10
00:25
Şanlıurfa'da fırtınada cami minaresinin yıkılma anı kamerada | Video 04.05.2026 | 09:08
03:46
Uşak’ta 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 ölü 17 yaralı | Video 04.05.2026 | 08:59
01:52
Tokat’ta istinat duvarının çökme anı kamerada | Video 04.05.2026 | 08:58
01:07
Sahte belgecilere operasyon: 31 kişi gözaltına alındı | Video 04.05.2026 | 08:53
00:40
Kırıkkale'de parka giren motosikletlilere 180 bin TL ceza 04.05.2026 | 08:52
01:33
Alt geçit suyla doldu, TIR mahsur kaldı | Video 04.05.2026 | 08:44
04:45
Tokat'ta istinat duvarı çöktü, park halindeki bir araç sürüklendi | Video 04.05.2026 | 08:29
00:35
Var Mısın Yok Musun yakında atv'de 04.05.2026 | 08:15
01:04
Bursa'da TIR, ışıklarda duran tankere çarptı: 1 ölü | video 04.05.2026 | 08:08
00:25
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza nedeniyle seferler aksadı | Video 04.05.2026 | 08:06
06:24
Şanlıurfa'da sağanak ve fırtına: 1 ölü, 28 yaralı | Video 04.05.2026 | 08:03