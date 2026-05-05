Bağcılar’da freni boşalan kamyon 8 araca zarar verdi... O anlar kamerada | Video 05 Mayıs 2026 | 08:04 İstanbul Bağcılar’da park halindeki kamyonun freni bilinmeyen nedenle boşaldı. Yokuş aşağı ilerleyen kamyon, park halindeki 6 otomobil ve 2 kamyonete çarptı. Kaza anında vatandaşların panikle kaçtığı ve kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 17.20 sıralarında İstanbul Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi Şehit Yılmaz Kaan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ercan Arslan isimli sürücü, iş yeri önüne damacana su yüklü 34 PFC 861 plakalı kamyonu park ederek indi. Park halindeki kamyonun freni bilinmeyen nedenle boşaldı. Freni boşalan kamyon ilerleyerek yolda park halinde bulunan araçlara çarptı. Kamyon, bir kamyonet ve otomobili cadde üzerinde sürükledikten sonra durabildi. Kaza nedeniyle, kamyon ile birlikte 6 otomobil ve 2 kamyonette maddi hasar meydana geldi. Kaza sırasında araçların içinde kimse bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle polis ekipleri caddede güvenlik önemli alırken ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.



Olayı gören esnaf Yasin Işık, "Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Sesi duyduk ve dışarı çıktık. Yukarıdan aşağı kamyonet sürüklenmeye başladı. Önündeki birçok aracı biçip geçti ve en sonunda bu araca vurdu. Buradaki birçok esnaf müdahalede bulundu. Kapıyı açtı, diğer arkadaşı arabaya doğru attı ve elfrenini çekmek zorunda kaldık. Böylelikle araba durdu. Birçok hasar oluştu. Yaralı yok. Okul saatine denk gelseydi büyük bir felaket olabilirdi. Yaklaşık 7 araçta hasar oldu gördüğünüz gibi. 4-5 araç park halindeydi. Sürükleyerek getirdi, bir tanesini havaya kaldırdı diğerleri sürükleyerek burada durdu. Kaza sonrası ekiplere haber verdik" dedi.



Öte yandan kamyonun kontrolden çıktığı ve park halindeki araçlara çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaza sırasında panikleyen kaldırımdaki vatandaşların kaçtığı kaydedildi.