Video Yaşam Bağcılar’da freni boşalan kamyon 8 araca zarar verdi... O anlar kamerada | Video
Bağcılar’da freni boşalan kamyon 8 araca zarar verdi... O anlar kamerada | Video

Bağcılar’da freni boşalan kamyon 8 araca zarar verdi... O anlar kamerada | Video

05 Mayıs 2026 | 08:04

İstanbul Bağcılar’da park halindeki kamyonun freni bilinmeyen nedenle boşaldı. Yokuş aşağı ilerleyen kamyon, park halindeki 6 otomobil ve 2 kamyonete çarptı. Kaza anında vatandaşların panikle kaçtığı ve kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 17.20 sıralarında İstanbul Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi Şehit Yılmaz Kaan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ercan Arslan isimli sürücü, iş yeri önüne damacana su yüklü 34 PFC 861 plakalı kamyonu park ederek indi. Park halindeki kamyonun freni bilinmeyen nedenle boşaldı. Freni boşalan kamyon ilerleyerek yolda park halinde bulunan araçlara çarptı. Kamyon, bir kamyonet ve otomobili cadde üzerinde sürükledikten sonra durabildi. Kaza nedeniyle, kamyon ile birlikte 6 otomobil ve 2 kamyonette maddi hasar meydana geldi. Kaza sırasında araçların içinde kimse bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle polis ekipleri caddede güvenlik önemli alırken ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.


Olayı gören esnaf Yasin Işık, "Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Sesi duyduk ve dışarı çıktık. Yukarıdan aşağı kamyonet sürüklenmeye başladı. Önündeki birçok aracı biçip geçti ve en sonunda bu araca vurdu. Buradaki birçok esnaf müdahalede bulundu. Kapıyı açtı, diğer arkadaşı arabaya doğru attı ve elfrenini çekmek zorunda kaldık. Böylelikle araba durdu. Birçok hasar oluştu. Yaralı yok. Okul saatine denk gelseydi büyük bir felaket olabilirdi. Yaklaşık 7 araçta hasar oldu gördüğünüz gibi. 4-5 araç park halindeydi. Sürükleyerek getirdi, bir tanesini havaya kaldırdı diğerleri sürükleyerek burada durdu. Kaza sonrası ekiplere haber verdik" dedi.


Öte yandan kamyonun kontrolden çıktığı ve park halindeki araçlara çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaza sırasında panikleyen kaldırımdaki vatandaşların kaçtığı kaydedildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mersin’de ölen 2 kardeşin cenazeleri adli tıpa gönderildi, evdeki ilk inceleme tamamlandı | Video 02:39
Mersin'de ölen 2 kardeşin cenazeleri adli tıpa gönderildi, evdeki ilk inceleme tamamlandı | Video 05.05.2026 | 08:58
Nevşehir’de çöken istinat duvarı evlerin içine girdi: 10 ev tahliye edildi | Video 07:55
Nevşehir’de çöken istinat duvarı evlerin içine girdi: 10 ev tahliye edildi | Video 05.05.2026 | 08:55
Apartmanın bahçesine düşen otomobilden atlayarak kurtuldular | Video 02:16
Apartmanın bahçesine düşen otomobilden atlayarak kurtuldular | Video 05.05.2026 | 08:43
Kuzey Marmara’da otomobil tünel girişine saplandı: 1 ölü | Video 01:35
Kuzey Marmara’da otomobil tünel girişine saplandı: 1 ölü | Video 05.05.2026 | 08:11
Hatay’da otomobilin motosiklete çarptığı kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:19
Hatay'da otomobilin motosiklete çarptığı kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı | Video 05.05.2026 | 08:02
Bağcılar’da freni boşalan kamyon 8 araca zarar verdi... O anlar kamerada | Video 03:58
Bağcılar’da freni boşalan kamyon 8 araca zarar verdi... O anlar kamerada | Video 05.05.2026 | 08:01
Çanakkale’de iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı | Video 01:44
Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı | Video 05.05.2026 | 07:56
Küçükçekmece’de kahve önünde silahlı saldırı: 3 yaralı 01:17
Küçükçekmece’de kahve önünde silahlı saldırı: 3 yaralı 05.05.2026 | 07:48
Iğdır’da arı saldırısının bilançosu: Telef olan koyun sayısı 816 oldu | Video 02:51
Iğdır’da arı saldırısının bilançosu: Telef olan koyun sayısı 816 oldu | Video 05.05.2026 | 07:35
Kuyumcu 100 kilogram emanet altınla yurt dışına kaçtı | Video 02:41
Kuyumcu 100 kilogram emanet altınla yurt dışına kaçtı | Video 05.05.2026 | 07:34
Bursa’da mobilya fabrikası yangını | Video 01:09
Bursa'da mobilya fabrikası yangını | Video 05.05.2026 | 07:34
Dolandırıcılık şebekesine 13 ilde dev operasyon: 149 gözaltı | Video 01:34
Dolandırıcılık şebekesine 13 ilde dev operasyon: 149 gözaltı | Video 05.05.2026 | 07:34
Tokat’ta yollar çöktü, sular altında kalan tarım arazileri böyle görüntülendi 02:03
Tokat’ta yollar çöktü, sular altında kalan tarım arazileri böyle görüntülendi 04.05.2026 | 18:32
Gaziantep’te bir şahıs lüks aracında ölü bulundu | Video 01:03
Gaziantep'te bir şahıs lüks aracında ölü bulundu | Video 04.05.2026 | 17:17
Mersin’de zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran aileden 2 kardeş öldü, anne ve babaları yoğun bakımda | Video 01:39
Mersin'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran aileden 2 kardeş öldü, anne ve babaları yoğun bakımda | Video 04.05.2026 | 15:29
Burdur’da caminin sadaka kutusundan hırsızlık kamerada | Video 01:52
Burdur'da caminin sadaka kutusundan hırsızlık kamerada | Video 04.05.2026 | 15:17
Husumetli oldukları kişiyi takip edip götürdükleri ara sokakta bacağından vurdular | Video 02:32
Husumetli oldukları kişiyi takip edip götürdükleri ara sokakta bacağından vurdular | Video 04.05.2026 | 15:14
Tarsus’ta otomobil önce bariyerlere, sonra araca çarptı | Video 00:12
Tarsus'ta otomobil önce bariyerlere, sonra araca çarptı | Video 04.05.2026 | 13:06
Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 tutuklama | Video 00:45
Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 tutuklama | Video 04.05.2026 | 13:04
Ordu’da tilki girdiği kümeste 14 tavuğu telef etti: O anlar kamerada | Video 02:04
Ordu'da tilki girdiği kümeste 14 tavuğu telef etti: O anlar kamerada | Video 04.05.2026 | 13:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA