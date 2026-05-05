Tekirdağ merkezli 3 ilde "güzellik merkezi" operasyonu: 14 gözaltı | Video
05 Mayıs 2026 | 09:45
Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, güzellik merkezleri üzerinden vatandaşları dolandırdığı öne sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu şebekenin Elazığ, Afyon, Çorum, Kırıkkale, İstanbul Silivri ve Niğde'deki şubeleri üzerinden de benzer faaliyetleri organize şekilde yürüttüğü tespit edildi.
Soruşturma kapsamında MASAK raporları, HTS kayıtları ve güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli İstanbul ve Çorum olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametleri ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 16 cep telefonu, çok sayıda sim kart, 2 bilgisayar ile şirket kuruluş evrakları ve noter belgeleri ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
