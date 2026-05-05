Küçükçekmece'de husumetli kavgasında kan aktı: 3 çocuk babası sokak ortasında öldürüldü | Video

05 Mayıs 2026 | 10:22

İstanbul Küçükçekmece’de 58 yaşındaki Ali K. 29 yaşındaki husumetlisi Recep Kalbişen’i sokak ortasında öldürüp kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Küçükçekemece’deki bir adreste gözaltına aldı. İlk beyanında 'kavga ediyorlardı ayırmaya çalıştım' diyen Ali K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis yaptığı araştırmada Recep Kalbişen’in bir süre önce ruhsatsız silahla yakalandığını, karakolda verdiği ifadesinde silahı şüpheli Ali K.’nın oğlundan aldığını söyleyince aralarında bir husumet oluştuğunu tespit etti.