Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video 05 Mayıs 2026 | 15:46 Diyarbakır'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün 17.00 sıralarında Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi 153. Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile E.T. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü E.T. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.T., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.