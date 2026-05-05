Restoranda yiyip içtiler, tek kuruş ödemeden kaçtılar! O anlar kamerada | Video
05 Mayıs 2026 | 12:12
Başakşehir'de iki kişi, restoranda yemek yedikten sonra hesabı ödemeden kaçtı. Şahısların çıkarken ayranı da yanlarına almaları güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahısların yemek yediği ve ardından ödeme yapmadan hızla uzaklaştığı anlar yer aldı.
"'KART ARABADA DEYİP GİTTİLER"
İşletmeci Oğuz Kılıç, "Olay öğle saatlerinde oldu, siparişlerini ben aldım. İki porsiyon kanat söylediler, bir tanesi 'sulu olsun' diye özellikle belirtti. Litrelik ayran da aldılar. Hatta kendi aralarında espri yapıyorlardı. Hesap geldiğinde 'kart arabada' dediler, çıkıp gittiler ve bir daha geri dönmediler. Daha önce de gelmişlerdi, böyle bir şey beklemiyorduk. Motorla peşlerinden gitmeye çalıştık ama yakalayamadık" dedi.
