Bingöl'de çayda akıntıya kapılan atın kıyıya çıkıp kurtulduğu anlar kamerada | Video
05 Mayıs 2026 | 10:37
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yağışlar sonrası debisi yükselen Peri Çayı’nda akıntıya kapılan at, kendi kendine kıyıya çıkıp boğulmaktan kurtuldu. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, dün akşam saatlerinde, Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyünde meydana geldi. Bölgede aralıklarla etkisini sürdüren yağışların ardından Peri Çayı'nın debisi yükseldi. Köyün karşı tarafına otlamaya giden at, dönüş sırasında çaya girdiği sırada akıntıya kapılıp metrelerce sürüklendi. Bir süre suda çırpınan at, daha sonra akıntıdan çıkarak kıyıya ulaştı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
