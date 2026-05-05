2 iki araç çarpıştı: Savrulan hafif ticari araç evin duvarını yıktı, 1 yaralı | Video

2 iki araç çarpıştı: Savrulan hafif ticari araç evin duvarını yıktı, 1 yaralı
05 Mayıs 2026 | 16:17

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 2 aracın çarpışması neticesinde savrulan hafif ticari araç bir evin duvarını yıkarak yan yattı. Kazada 2 araç hurdaya dönerken bir kişi yaralandı.

Kaza, Kandıra ilçesi Kurtyeri Mahallesi Cebeci Kefken yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 AEG 123 plakalı hafif ticari araç ile 41 ALJ 266 Fiat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada savrulan hafif ticari araç bir bahçenin duvarını yıkarak yan döndü. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralanırken, şans eseri otomobil sürücüsü yara almadı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle 2 araç hurdaya döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
