Sevgilisinden ayrılıp alkol alan şahıs etrafa rastgele ateş etti | Video

06 Mayıs 2026 | 07:42

Tunceli’de sevgilisinden ayrılan 19 yaşındaki şahıs, alkol aldıktan sonra etrafa tabancayla rastgele ateş etti. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, merkez Sanat Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde peş peşe silah sesi duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmanın ardından kimliği tespit edilen 19 yaşındaki B.T. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin alkollü olduğu ve sevgilisinden ayrıldıktan sonra eylemi gerçekleştirdiği öğrenildi. Mermilerden bazıları bir iş yerinde denk gelirken şans eseri yaralanan olmadı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
