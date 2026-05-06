Beylikdüzü'nde yolcuyu araca almayan minibüs şoföründen pişkin cevap: "Keyfi çalışıyorum var mı itirazın" | Video
06 Mayıs 2026 | 12:17
Beylikdüzü'nde caddede bekleyen yolcuyu aracına almayan minibüs şoförünün cevabı "Keyfi çalışıyorum var mı itirazın" oldu. Pişkin minibüs şoförü ve yolcu arasında yaşana tartışma kameraya yansıdı.
Son yaşanan hadisede Beylikdüzü'ndeki 4 Numaralı minübüs hattı şoförünün bir vatandaşı araca almadığı, koşup ışıklarda aracı yakalayan yolcuya "keyfi çalışıyorum var mı itirazın" dediği görüldü. Video görüntülerinde yolcu "Üç kişiyi niye almadın, vatandaşı mağdur ediyorsun" deyince, minibüs şoförünün "Durmuyorum var mı itirazın! Keyfi çalışıyorum" ifadelerini kullanıyor.
Ayrıca Beylikdüzü Yakuplu'dan Yenibosna ve Bakırköy'e yapılan İETT seferlerini kaldırılması da bölgedeki toplu ulaşımda sıkıntılara neden oluyor. Otobüs seferlerinin kaldırılması nedeniyle tıklım tıklım dolan minibüsleri tercih etmek zorunda kalan vatandaşlar, evlerine ve iş yerlerine gitmekte sıkıntı yaşıyor. İETT seferlerinin kaldırılması ve minibüs hatlarında yaşananlar nedeniyle İBB'ye defalarca şikayette bulunduklarını söyleyen bölge sakinleri, yetkilerin sorunu çözecek bir adım atmamasından şikayet ediyor.
İstanbul'un nüfus yoğunluğunun giderek arttığı Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece de metro bulunmaması da şehir ulaşımının yıllardır kanayan yarası olarak göze çarpıyor.
