Video Yaşam Beylikdüzü'nde yolcuyu araca almayan minibüs şoföründen pişkin cevap: "Keyfi çalışıyorum var mı itirazın" | Video
Beylikdüzü'nde yolcuyu araca almayan minibüs şoföründen pişkin cevap:

Beylikdüzü'nde yolcuyu araca almayan minibüs şoföründen pişkin cevap: "Keyfi çalışıyorum var mı itirazın" | Video

06 Mayıs 2026 | 12:17

Beylikdüzü'nde caddede bekleyen yolcuyu aracına almayan minibüs şoförünün cevabı "Keyfi çalışıyorum var mı itirazın" oldu. Pişkin minibüs şoförü ve yolcu arasında yaşana tartışma kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul'da toplum ulaşımda yaşanan sıkıntılara her gün yeni birisi ekleniyor. Metrobüs ve İETT otobüslerinde sıklıkla yaşanan arızalarla gündeme gelen İstanbul ulaşımında minibüsler de sıkıntılar yaşanıyor. İstanbul'un bazı semtlerindeki İETT seferlerinin yetersizliği, minibüs hattında yaşanan yoğunluk ve şoförlerin saygısız tavırları yolcuları mağdur ediyor.

Son yaşanan hadisede Beylikdüzü'ndeki 4 Numaralı minübüs hattı şoförünün bir vatandaşı araca almadığı, koşup ışıklarda aracı yakalayan yolcuya "keyfi çalışıyorum var mı itirazın" dediği görüldü. Video görüntülerinde yolcu "Üç kişiyi niye almadın, vatandaşı mağdur ediyorsun" deyince, minibüs şoförünün "Durmuyorum var mı itirazın! Keyfi çalışıyorum" ifadelerini kullanıyor.

Ayrıca Beylikdüzü Yakuplu'dan Yenibosna ve Bakırköy'e yapılan İETT seferlerini kaldırılması da bölgedeki toplu ulaşımda sıkıntılara neden oluyor. Otobüs seferlerinin kaldırılması nedeniyle tıklım tıklım dolan minibüsleri tercih etmek zorunda kalan vatandaşlar, evlerine ve iş yerlerine gitmekte sıkıntı yaşıyor. İETT seferlerinin kaldırılması ve minibüs hatlarında yaşananlar nedeniyle İBB'ye defalarca şikayette bulunduklarını söyleyen bölge sakinleri, yetkilerin sorunu çözecek bir adım atmamasından şikayet ediyor.

İstanbul'un nüfus yoğunluğunun giderek arttığı Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece de metro bulunmaması da şehir ulaşımının yıllardır kanayan yarası olarak göze çarpıyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beylikdüzü’nde yolcuyu araca almayan minibüs şoföründen pişkin cevap: Keyfi çalışıyorum var mı itirazın | Video 00:40
Beylikdüzü'nde yolcuyu araca almayan minibüs şoföründen pişkin cevap: "Keyfi çalışıyorum var mı itirazın" | Video 06.05.2026 | 11:45
Ankara’da çete operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı | Video 00:55
Ankara'da çete operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı | Video 06.05.2026 | 11:33
SON DAKİKA: Antalya’da Kübra Yapıcı günlerdir aranıyordu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı: Önce öldürdüler sonra yaktılar! | Video 03:35
SON DAKİKA: Antalya'da Kübra Yapıcı günlerdir aranıyordu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı: Önce öldürdüler sonra yaktılar! | Video 06.05.2026 | 11:02
Burdur’da vahşice öldürüldüğü ortaya çıkan Kübra Yapıcı’nın son anları kamerada | Video 00:15
Burdur'da vahşice öldürüldüğü ortaya çıkan Kübra Yapıcı'nın son anları kamerada | Video 06.05.2026 | 10:18
Kars’ta 2 bin 200 rakımda 50 santim kar manzarası böyle görüntülendi | Video 03:59
Kars'ta 2 bin 200 rakımda 50 santim kar manzarası böyle görüntülendi | Video 06.05.2026 | 09:54
Tekirdağ’da sahil yolundaki kazada motosiklet sürücüsü yaralandı | Video 01:27
Tekirdağ'da sahil yolundaki kazada motosiklet sürücüsü yaralandı | Video 06.05.2026 | 09:14
İstanbul’da yoğun sis: Boğaz hattı trafiğe kapatıldı | Video 01:05
İstanbul'da yoğun sis: Boğaz hattı trafiğe kapatıldı | Video 06.05.2026 | 08:35
Zeytinburnu’nda operasyon: 28 milyon değerinde sahte altın ele geçirildi | Video 02:07
Zeytinburnu'nda operasyon: 28 milyon değerinde sahte altın ele geçirildi | Video 06.05.2026 | 08:27
Akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı | Video 02:02
Akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı | Video 06.05.2026 | 08:26
İş yerine ateş açan motosikletli grup yakalandı: 6 tutuklama | Video 00:59
İş yerine ateş açan motosikletli grup yakalandı: 6 tutuklama | Video 06.05.2026 | 08:12
Sevgilisinden ayrılıp alkol alan şahıs etrafa rastgele ateş etti | Video 00:38
Sevgilisinden ayrılıp alkol alan şahıs etrafa rastgele ateş etti | Video 06.05.2026 | 07:38
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı | Video 02:02
Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı | Video 06.05.2026 | 07:38
Ahlat’ta iki tır çarpıştı: 1 yaralı 00:28
Ahlat’ta iki tır çarpıştı: 1 yaralı 05.05.2026 | 19:20
2 iki araç çarpıştı: Savrulan hafif ticari araç evin duvarını yıktı, 1 yaralı | Video 01:07
2 iki araç çarpıştı: Savrulan hafif ticari araç evin duvarını yıktı, 1 yaralı | Video 05.05.2026 | 16:11
49 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı | Video 01:17
49 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı | Video 05.05.2026 | 14:30
Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video 00:26
Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video 05.05.2026 | 14:07
Bursa’da tefecilik çetesi çökertildi: Özel harekat destekli operasyonda 6 gözaltı | Video 00:22
Bursa'da tefecilik çetesi çökertildi: Özel harekat destekli operasyonda 6 gözaltı | Video 05.05.2026 | 14:03
İstanbul Şişli’de kaynana gelinini katletmişti! Cinayette görümce detayı | Video 01:49
İstanbul Şişli’de kaynana gelinini katletmişti! Cinayette görümce detayı | Video 05.05.2026 | 13:09
Restoranda yiyip içtiler, tek kuruş ödemeden kaçtılar! O anlar kamerada | Video 04:47
Restoranda yiyip içtiler, tek kuruş ödemeden kaçtılar! O anlar kamerada | Video 05.05.2026 | 12:08
Tokat’ta kontrolsüz çıkış kazaya davetiye çıkardı: O anlar kamerada | Video 00:36
Tokat'ta kontrolsüz çıkış kazaya davetiye çıkardı: O anlar kamerada | Video 05.05.2026 | 11:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA