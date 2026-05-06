Kars'ta 2 bin 200 rakımda 50 santim kar manzarası böyle görüntülendi | Video
06 Mayıs 2026 | 11:46
Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde bahar ayları beklenirken, Kars adeta kışı yeniden yaşıyor. Özellikle Kars-Göle karayolu üzerinde bulunan 2 bin 200 rakımlı Boğatepe bölgesinde tarım arazileri ve yaylaları tamamen karla kaplı, Mayıs ayına rağmen yaklaşık 50 santimetreyi bulan kar kalınlığı, bölgede hayatı zorlaştırırken kartpostallık görüntüler de ortaya çıkardı.
Kars'ta kışın devam ettiğini ifade Vedat Demirel, "Gördüğünüz gibi bahar ayında halen kışı yaşıyoruz" dedi.
Öte yandan karla kaplı Boğatepe ve çevresi, zorlu kış şartlarına rağmen eşsiz doğa manzaralarıyla fotoğrafçılar ve doğa tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Mayıs ayında kışın hüküm sürdüğü bölgede ortaya çıkan görüntüler, kışın sert iklimini bir kez daha gözler önüne serdi.
