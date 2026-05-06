Kars'ta 2 bin 200 rakımda 50 santim kar manzarası böyle görüntülendi | Video

06 Mayıs 2026 | 11:46

Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde bahar ayları beklenirken, Kars adeta kışı yeniden yaşıyor. Özellikle Kars-Göle karayolu üzerinde bulunan 2 bin 200 rakımlı Boğatepe bölgesinde tarım arazileri ve yaylaları tamamen karla kaplı, Mayıs ayına rağmen yaklaşık 50 santimetreyi bulan kar kalınlığı, bölgede hayatı zorlaştırırken kartpostallık görüntüler de ortaya çıkardı.