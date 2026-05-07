Boğazına yiyecek kaçan sürücüyü Heimlich manevrasıyla polisler kurtardı | Video

07 Mayıs 2026 | 10:50

Amasya'da boğazına yiyecek kaçması üzerine aracından inip polis otosunun önüne gelen vatandaşın hayatını Heimlich manevrası uygulayan polisler kurtardı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde boğazına yiyecek kaçması üzerine fenalaşan seyir halindeki sürücü aracından inip o sırada Cumhuriyet Meydanı'nda bekleyen polis otosuna doğru yöneldi. Ekmek fırını çalışanı olduğu öğrenilen Berke Can Güney'in yardım çağrısını fark eden polisler Heimlich manevrası uygulayarak boğazındaki yiyeceğin dışarı çıkarılmasını sağladı.

Amasya Valiliği, güvenlik kameralarına yansıyan o görüntüleri "Doğru ve zamanında ilk yardım hayat kurtarır" notuyla paylaştı. Paylaşımda, "Sağlık durumu iyi olan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, aldıkları ilk yardım eğitimini başarıyla icra eden ve her ihtiyaç duyulduğunda halkımızın yanında olan polis memurlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
