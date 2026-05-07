'MİT görevlisiyiz' diyip psikoloğu 10 milyon lira dolandıran şüpheliler denetimde yakalandı | Video

07 Mayıs 2026 | 12:55

Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, hedef aldıkları 53 yaşındaki psikolog M.A'yı, 'hakkınızda terör soruşturması var' diyerek yaklaşık 10 milyon lira dolandırdı. Şüpheliler, altın ve dövizleri almak için dolandırdıkları kadını Şişli Maçka Parkı'nda bekledikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Durdurulan 3 şüphelinin üzerinden çıkan altın ve para dolandırdıkları kadına ait olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Nisan 2026 günü saat 17.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde denetim yaptığı sırada durumundan şüphelendiği 3 kişiyi durdurdu. Kimlikleri belirlenen Ö.S.(21), Y.E.G.(18) ve M.T.'nin (21) üzerlerinde yapılan aramada 155 gram altın ile 19 bin 800 dolar ele geçirildi.

DEKONT ÜZERİNDEKİ İSİMDEN MAĞDURA ULAŞILDI

Polis ekipleri, altın ve paraların arasında bulunan dekont üzerindeki isimden yola çıkarak M.A. (53) isimli kadınla irtibata geçti. Yapılan görüşmede M.A.'nın, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından 'Hakkınızda terör soruşturması var' denilerek kandırıldığı ortaya çıktı. Kadının, 7 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında yaklaşık 10 milyon TL değerindeki altın ve dövizi parça parça şüphelilere teslim ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin üzerinden çıkan altın ve dövizin de aynı gün Şişli Maçka Parkı civarında mağdur kadın tarafından teslim edildiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından denetim noktasında yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçirilen altın ve paralara da el konuldu.

TUTUKLANDILAR

Emniyette işlemleri tamamlanan Ö.S., Y.E.G. ve M.T., "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

