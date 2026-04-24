Bilecik'te drift yapan sürücüye 140 bin TL ceza | Video

24 Nisan 2026 | 12:00

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde drift yapan sürücüye 140 bin TL ceza uygulandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bozüyük Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Yeni Sanayi Sitesi'nde sokak üzerinde lastik izleri tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde bir aracın bilinçli kaydırma (drift) yaptığı belirlendi. Kimliği tespit edilen araç sürücüsü A.Ş. hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan adli işlem yapıldı. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, 140 bin TL idari para cezası uygulandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bilecik’te drift yapan sürücüye 140 bin TL ceza | Video 00:34
Bilecik'te drift yapan sürücüye 140 bin TL ceza | Video 24.04.2026 | 11:58
Sahte altın üretip satan şüphelilere operasyon: 8 kişi yakalandı | Video 04:51
Sahte altın üretip satan şüphelilere operasyon: 8 kişi yakalandı | Video 24.04.2026 | 11:25
Şanlıurfa’da Halfeti Belediyesi’nde ’yolsuzluk’ operasyonu; 49 gözaltı | Video 01:01
Şanlıurfa'da Halfeti Belediyesi'nde 'yolsuzluk' operasyonu; 49 gözaltı | Video 24.04.2026 | 11:04
Annesinin kaleminden ’Çiçeğim’... Yasemin Minguzzi oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’yi bu kitapta anlattı | Video 03:40
Annesinin kaleminden 'Çiçeğim'... Yasemin Minguzzi oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'yi bu kitapta anlattı | Video 24.04.2026 | 10:26
İzmir’de 2 kişinin öldüğü zincirleme kazanın firari sürücüsü tutuklandı | Video 01:27
İzmir'de 2 kişinin öldüğü zincirleme kazanın firari sürücüsü tutuklandı | Video 24.04.2026 | 10:05
Restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii’ne ziyaretçi akını | Video 04:09
Restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii'ne ziyaretçi akını | Video 24.04.2026 | 10:04
Arnavutköy’de okul servisi ile kamyonet kafa kafaya böyle çarpıştı! | Video 00:54
Arnavutköy'de okul servisi ile kamyonet kafa kafaya böyle çarpıştı! | Video 24.04.2026 | 09:43
Amasya’da cenaze dönüşü feci kaza kamerada: 10 aylık bebek hayatını kaybetti! | Video 02:17
Amasya'da cenaze dönüşü feci kaza kamerada: 10 aylık bebek hayatını kaybetti! | Video 24.04.2026 | 09:03
Bursa İnegöl’de arazi kavgası: Baltalar ve sopalar konuştu! 4 yaralı | Video 00:48
Bursa İnegöl’de arazi kavgası: Baltalar ve sopalar konuştu! 4 yaralı | Video 24.04.2026 | 08:12
Tramvay yoluna giren otomobil direğe çarptı: 1 yaralı | Video 01:15
Tramvay yoluna giren otomobil direğe çarptı: 1 yaralı | Video 24.04.2026 | 08:12
Girit Adası’nda 5.9 büyüklüğünde deprem | Video 01:21
Girit Adası'nda 5.9 büyüklüğünde deprem | Video 24.04.2026 | 07:33
Kadıköy’de helikopter destekli ’Huzur İstanbul’ denetimi | Video 02:58
Kadıköy'de helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi | Video 24.04.2026 | 07:26
Pendik’te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli yakalandı | Video 01:40
Pendik'te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli yakalandı | Video 24.04.2026 | 07:26
Tekirdağ Çorlu’da polis memurunun dikkati hayat kurtardı | Video 01:39
Tekirdağ Çorlu'da polis memurunun dikkati hayat kurtardı | Video 24.04.2026 | 07:15
Bursa İnegöl’de baltalı sopalı arazi kavgası: 4 yaralı | Video 00:48
Bursa İnegöl’de baltalı sopalı arazi kavgası: 4 yaralı | Video 24.04.2026 | 07:15
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 12:52
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 23.04.2026 | 17:35
Adana’da tepki çeken görüntü: Çocuğa oyuncak silahla atış talimi yaptırdı! | Video 00:19
Adana'da tepki çeken görüntü: Çocuğa oyuncak silahla atış talimi yaptırdı! | Video 23.04.2026 | 16:26
Mersin’de zehir tacirlerine darbe: 13 gözaltı, 11 tutuklama | Video 00:43
Mersin’de zehir tacirlerine darbe: 13 gözaltı, 11 tutuklama | Video 23.04.2026 | 16:04
’Evleneceğim kişiyi verin’ sözleriyle saldırı tehdidine ev hapsi! | Video 01:08
'Evleneceğim kişiyi verin' sözleriyle saldırı tehdidine ev hapsi! | Video 23.04.2026 | 15:16
7 yaşındaki Pars, Güney Kutbu’nda Türk bayrağı açtı | Video 05:35
7 yaşındaki Pars, Güney Kutbu’nda Türk bayrağı açtı | Video 23.04.2026 | 13:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA