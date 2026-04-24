Kadıköy'de helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi | Video
24 Nisan 2026 | 07:33
İstanbul'da polis ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Kadıköy'deki denetimlerde sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Kadıköy'de saat 20.00'da başlayan denetimlerde durdurulan araçlar detaylı şekilde aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi.
Pendik'te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli yakalandı | Video 24.04.2026 | 07:26
Tekirdağ Çorlu'da polis memurunun dikkati hayat kurtardı | Video 24.04.2026 | 07:15
Bursa İnegöl’de baltalı sopalı arazi kavgası: 4 yaralı | Video 24.04.2026 | 07:15
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 23.04.2026 | 17:35
Mersin’de zehir tacirlerine darbe: 13 gözaltı, 11 tutuklama | Video 23.04.2026 | 16:04
'Evleneceğim kişiyi verin' sözleriyle saldırı tehdidine ev hapsi! | Video 23.04.2026 | 15:16
7 yaşındaki Pars, Güney Kutbu’nda Türk bayrağı açtı | Video 23.04.2026 | 13:53
Şanlıurfa merkezli silah operasyonunda 4 tutuklama | Video 23.04.2026 | 12:09
Adana'da çeşitli suçlardan aranan 5 hükümlü yakalandı | Video 23.04.2026 | 11:43
Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet ikiye bölündü: 1 yaralı | Video 23.04.2026 | 10:55
Bursa'da filmleri aratmayan hırsız polis kovalamacası kamerada | Video 23.04.2026 | 09:13
Fırtına binanın çatısını uçurdu, faciadan dönüldü 22.04.2026 | 23:12
Siirt'te taşkın riskine karşı müdahale çalışmaları sürüyor 22.04.2026 | 22:57