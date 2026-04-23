Akran zorbalığına bir yenisi eklendi; 15 yaşındaki çocuk muştayla öldüresiye dövüldü! | Video
23 Nisan 2026 | 11:25
Esenyurt’ta akran zorbalığı yine bir çocuğu hastanelik etti. 15 yaşındaki Bünyamin B., aynı yaştaki başka bir çocuğa "Bana şaka yapma" dediği için muştalı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan çocuk, gözünü kaybetme tehlikesiyle ameliyata alınırken, kulağından alınan kıkırdakla, çene ve elmacık kemiği ameliyatı da yapıldığı öğrenildi.
Yaşanan olay sonrasında yetkilerden yardım isteyen Bünyamin B.'nin ağabeyi, "Devlet büyüklerimizden yetkili makamlardan yardım istiyorum. Benim kardeşim, arkadaşına 'Bana şaka yapma' dediği için muşta ve demir sopayla dövülerek hastanelik edildi. Kardeşim hastanede, o çocuk ise sokaklarda. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.
