Akran zorbalığına bir yenisi eklendi; 15 yaşındaki çocuk muştayla öldüresiye dövüldü! | Video

Akran zorbalığına bir yenisi eklendi; 15 yaşındaki çocuk muştayla öldüresiye dövüldü!

23 Nisan 2026 | 11:25

Esenyurt’ta akran zorbalığı yine bir çocuğu hastanelik etti. 15 yaşındaki Bünyamin B., aynı yaştaki başka bir çocuğa "Bana şaka yapma" dediği için muştalı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan çocuk, gözünü kaybetme tehlikesiyle ameliyata alınırken, kulağından alınan kıkırdakla, çene ve elmacık kemiği ameliyatı da yapıldığı öğrenildi.