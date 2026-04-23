Akran zorbalığına bir yenisi eklendi; 15 yaşındaki çocuk muştayla öldüresiye dövüldü! | Video

23 Nisan 2026 | 11:25

Esenyurt’ta akran zorbalığı yine bir çocuğu hastanelik etti. 15 yaşındaki Bünyamin B., aynı yaştaki başka bir çocuğa "Bana şaka yapma" dediği için muştalı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan çocuk, gözünü kaybetme tehlikesiyle ameliyata alınırken, kulağından alınan kıkırdakla, çene ve elmacık kemiği ameliyatı da yapıldığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz gün İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre Bünyamin B. isimli 15 yaşındaki bir çocuk, yaşıtı başka bir çocuk tarafından muştalı saldırıya uğradı. Olay sonrasında yüzü ve vücudunda çok sayıda hasar ve kırık oluşan çocuk hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Gözünü kaybetme riski bulunan Bünyamin B.'nin tedavisi hastanede devam ederken, çene ve elmacık kemiklerinin de kırıldığı, kulağından alınan kıkırdak ile ameliyat edildiği öğrenildi.

Yaşanan olay sonrasında yetkilerden yardım isteyen Bünyamin B.'nin ağabeyi, "Devlet büyüklerimizden yetkili makamlardan yardım istiyorum. Benim kardeşim, arkadaşına 'Bana şaka yapma' dediği için muşta ve demir sopayla dövülerek hastanelik edildi. Kardeşim hastanede, o çocuk ise sokaklarda. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

23.04.2026 | 11:22
