Eskişehir'de akran zorbalığı böyle görüntülendi | Video 22 Nisan 2026 | 15:21 Eskişehir'de parkta bulunan bir çocuk, kendi yaşıtları tarafından akran zorbalığına maruz kalırken bu anlar ise aynı gruptan kimliği belirsizi biri tarafından kaydedilerek sosyal medyada yayınlandı.

Olay Odunpazarı ilçesi Göztepe Mahallesi Uğur Mumcu Parkı'nda önceki akşam 18.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, parkta bulunan bir çocuk, henüz bilinmeyen bir nedenle yaşıtları olan bir grup tarafından darp edilerek akran zorbalığına maruz kaldı. Zorbalığa maruz kalan çocuğun darp edildiği anlar ise ise gruptan kimliği bilinmeyen biri tarafından kayda alınarak çeşitli sosyal medya platformlarında yayınlandı.Öte yandan sürekli bir şekilde güvenlik kameraları tarafından izlenen parkta bu olaya hiç bir güvenlik görevlisinin müdahale etmediği görüntülendi.