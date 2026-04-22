Sivas'ta otomobil iş yerlerine çarpıp, devrildi | Video
22 Nisan 2026 | 09:07
Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil market ve kuruyemiş dükkanına çarptıktan sonra kaldırım üzerinde devrildi. Otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, gece yarısı Yenimahalle Hayri Sığırcı Caddesi üzerinde meydana geldi. Y.E.D. yönetimindeki 58 ER 603 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki market ve kuruyemiş dükkanına çarptıktan sonra kaldırımda devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilin sürücüsü Y.E.D.'nin kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Market ve kuruyemiş dükkanında hasarın meydana geldiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:01
00:26
00:30
04:16
01:57
00:30
00:48
02:10
00:46
00:49
00:22
01:16
00:35
01:41
00:50
02:51
00:35
00:34
05:36
00:11
