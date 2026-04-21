Aydın balkon çöktü, baba ve engelli oğlu yaralandı | Video

21 Nisan 2026 | 14:42

Aydın'ın Efeler ilçesinde evinin çöken balkonundan düşen Refik Dayan (73) ve engelli oğlu Doğancan Dayan (37) yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 10.30 sıralarında Efeler ilçesinin Mesudiye Mahallesi 1664 Sokak'ta 2 katlı bir evde meydana geldi. Refik Dayan, engelli oğlu Doğancan Dayan'ı gezdirdiği sırada balkonun bir bölümü çöktü. Balkonun çöken uç kısmından düşen Refik Dayan ve oğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2,5 metre yüksekten düşen baba- oğul sağlık ekibinin ilk müdahalesi ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Refik Dayan ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA