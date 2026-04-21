Aydın balkon çöktü, baba ve engelli oğlu yaralandı | Video
21 Nisan 2026 | 14:42
Aydın'ın Efeler ilçesinde evinin çöken balkonundan düşen Refik Dayan (73) ve engelli oğlu Doğancan Dayan (37) yaralandı.
Olay, saat 10.30 sıralarında Efeler ilçesinin Mesudiye Mahallesi 1664 Sokak'ta 2 katlı bir evde meydana geldi. Refik Dayan, engelli oğlu Doğancan Dayan'ı gezdirdiği sırada balkonun bir bölümü çöktü. Balkonun çöken uç kısmından düşen Refik Dayan ve oğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2,5 metre yüksekten düşen baba- oğul sağlık ekibinin ilk müdahalesi ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Refik Dayan ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Aydın balkon çöktü, baba ve engelli oğlu yaralandı | Video 21.04.2026 | 14:40
4'üncü kattan tentenin üzerine düşüp yaralandı | Video 21.04.2026 | 14:34
Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 13 yaralı | Video 21.04.2026 | 14:30
Denizli'de ters yönde ilerleyen yaşlı kadın trafiği birbirine kattı | Video 21.04.2026 | 14:10
Gaziantep'te rüşvet operasyonu: 19 gözaltı | Video 21.04.2026 | 14:05
Pendik’te yola fırlayan çocuğa otomobilin çarptığı anlar kamerada | Video 21.04.2026 | 13:10
Esenyurt’ta trafikte tartışma yaşayan sürücülere 360 bin TL para cezası 21.04.2026 | 13:07
Kan kanserinde devrim niteliğinde gelişme: CAR-T 21.04.2026 | 12:43
Sakarya'da gece karanlığında fenerlerle 'torbacı' operasyonu 21.04.2026 | 11:26
Şişli'de cipin lastikleri alev alev yandı; trafik kilitlendi | Video 21.04.2026 | 09:48
Bursa’da trafikte makas atarak korku saçan sürücü kamerada | Video 21.04.2026 | 09:41