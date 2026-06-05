Polisi görünce kaçmak istedi, 34 dosyadan 23 yıl hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı | Video
05 Haziran 2026 | 16:18
Antalya'da polisin durumundan şüphelendiği ve ekipleri görünce kaçmaya başlayan şahıs motorize yunus timlerince kovalamaca ile kıskıvrak yakalandı. Şahsın 34 ayrı dosyadan 23 yıl hapis cezası ile arandığı öğrenildi.
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