Polisi görünce kaçmak istedi, 34 dosyadan 23 yıl hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı | Video

05 Haziran 2026 | 16:18

Antalya'da polisin durumundan şüphelendiği ve ekipleri görünce kaçmaya başlayan şahıs motorize yunus timlerince kovalamaca ile kıskıvrak yakalandı. Şahsın 34 ayrı dosyadan 23 yıl hapis cezası ile arandığı öğrenildi.