Video Yaşam Polisi görünce kaçmak istedi, 34 dosyadan 23 yıl hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı | Video
Polisi görünce kaçmak istedi, 34 dosyadan 23 yıl hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı | Video

Polisi görünce kaçmak istedi, 34 dosyadan 23 yıl hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı | Video

05 Haziran 2026 | 16:18

Antalya'da polisin durumundan şüphelendiği ve ekipleri görünce kaçmaya başlayan şahıs motorize yunus timlerince kovalamaca ile kıskıvrak yakalandı. Şahsın 34 ayrı dosyadan 23 yıl hapis cezası ile arandığı öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede rutin devriye görevi yürüten Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerine bağlı yunus timi durumundan şüphelendikleri bir şahsa sorgu yapmak istedi. Polisi karşısında gören şahıs koşarak kaçmaya başlarken, yunus timi yaya ve motosiklet ile şahsı kovalamaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından şahıs motorize ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Yapılan sorgusunda isminin İ.Ş. olduğu öğrenilen şahsın 34 farklı dosyadan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve para cezası ile arandığı ortaya çıktı. Kelepçelenen şahıs olay yerine çağrılan toplama aracı ile sağlık kontrolünden geçirilerek polis merkezine teslim edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Polisi görünce kaçmak istedi, 34 dosyadan 23 yıl hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı | Video 01:01
Polisi görünce kaçmak istedi, 34 dosyadan 23 yıl hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı | Video 05.06.2026 | 15:53
Kocaeli’de iş yeri kurşunlayan 3 şüpheli tutuklandı | Video 00:13
Kocaeli'de iş yeri kurşunlayan 3 şüpheli tutuklandı | Video 05.06.2026 | 15:30
İki grup arasında sopa, tekme ve yumruklu kavga kamerada; 2 yaralı | Video 02:47
İki grup arasında sopa, tekme ve yumruklu kavga kamerada; 2 yaralı | Video 05.06.2026 | 15:13
Kalça dolgusu yaptırmak için gitmişti! Güzellik uğruna canından oldu: 6 kişi için hapis istendi | Video 01:08
Kalça dolgusu yaptırmak için gitmişti! Güzellik uğruna canından oldu: 6 kişi için hapis istendi | Video 05.06.2026 | 13:37
Uçakta korku dolu anlar: Taşınabilir şarj cihazından duman çıktı, yolcular tahliye edildi! | Video 00:36
Uçakta korku dolu anlar: Taşınabilir şarj cihazından duman çıktı, yolcular tahliye edildi! | Video 05.06.2026 | 13:36
SON DAKİKA: Ankara’da havaalanında panik anları! Yolcular uçaktan tahliye edildi | Video 01:51
SON DAKİKA: Ankara'da havaalanında panik anları! Yolcular uçaktan tahliye edildi | Video 05.06.2026 | 12:03
Freni patlayan kamyonun caddeyi savaş alanına çevirdiği anlar kamerada: 5 yaralı | Video 04:51
Freni patlayan kamyonun caddeyi savaş alanına çevirdiği anlar kamerada: 5 yaralı | Video 05.06.2026 | 11:06
SON DAKİKA: Can Polat’ın annesinden Dilan Polat’a zehir zemberek sözler: Onun yüzünden oldu her şey! | Video 00:19
SON DAKİKA: Can Polat’ın annesinden Dilan Polat’a zehir zemberek sözler: "Onun yüzünden oldu her şey!" | Video 05.06.2026 | 10:59
Avcılar’da uyuşturucu satıcısına kurye tuzağı | Video 02:27
Avcılar'da uyuşturucu satıcısına kurye tuzağı | Video 05.06.2026 | 09:57
Sultangazi’de trafik kazasının ardından çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti | Video 01:04
Sultangazi'de trafik kazasının ardından çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti | Video 05.06.2026 | 09:29
Denizli’de iki kadına kurşun yağdıran şüphelinin kaçış anları ortaya çıktı | Video 01:24
Denizli'de iki kadına kurşun yağdıran şüphelinin kaçış anları ortaya çıktı | Video 05.06.2026 | 08:59
Beykoz’da İETT otobüsü alev alev yandı | Video 01:25
Beykoz'da İETT otobüsü alev alev yandı | Video 05.06.2026 | 08:23
Reha Muhtar gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! 01:50
Reha Muhtar gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! 04.06.2026 | 18:23
SON DAKİKA: Esenyurt’ta fabrikada yangın | Video 01:25
SON DAKİKA: Esenyurt'ta fabrikada yangın | Video 04.06.2026 | 16:56
Kayseri’de kaçak tütün operasyonu: 62 kilo tütün ele geçirildi | Video 00:48
Kayseri'de kaçak tütün operasyonu: 62 kilo tütün ele geçirildi | Video 04.06.2026 | 16:06
Mardin’de silahlı alacak kavgası: 1 ölü, 3 yaralı | Video 00:33
Mardin'de silahlı alacak kavgası: 1 ölü, 3 yaralı | Video 04.06.2026 | 15:14
Sultangazi’de AVM’ye silahlı saldırı! O anlar böyle görüntülendi | Video 01:52
Sultangazi'de AVM'ye silahlı saldırı! O anlar böyle görüntülendi | Video 04.06.2026 | 14:33
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Can Polat’ın kızı cenazede fenalaştı! Dilan Polat ise ağlayarak yere yığıldı | Video 05:17
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Can Polat'ın kızı cenazede fenalaştı! Dilan Polat ise ağlayarak yere yığıldı | Video 04.06.2026 | 14:02
Ankara’da sahte diş doktoruna operasyon | Video 00:50
Ankara'da sahte diş doktoruna operasyon | Video 04.06.2026 | 12:13
Yaşlı adama yardım bahanesiyle tuzak kurdu: 10 bin lirasını çaldı! | Video 00:39
Yaşlı adama yardım bahanesiyle tuzak kurdu: 10 bin lirasını çaldı! | Video 04.06.2026 | 11:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA