Trafik kavgasının böylesi… ‘Önüne bak’ dedi, ortalık savaş alanına döndü | Video
05 Haziran 2026 | 16:48
Bursa’nın İznik ilçesinde trafikte "önüne bak" uyarısıyla başlayan tartışma, tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Kalabalık grubun saldırısına uğrayan sürücü yaralanırken, gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir kişiye saldıran onlarca kişinin darp anları kameraya anbean yansıdı.
Sözlü atışma kısa sürede büyürken, tepki gösteren şahıs ile yanındaki arkadaşları sürücüye saldırdı. Kalabalık grubun tekme ve yumruklarına maruz kalan M.A., aldığı darbeler sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Kimlikleri kısa sürede belirlenen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, trafikte başlayan ve saniyeler içinde şiddete dönüşen kavga anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
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