Kemah'ta kurt sürüsü görüntülendi | Video 22 Nisan 2026 | 08:58 Erzincan'ın Kemah ilçesinde köy yoluna inen kurt sürüsü, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçeye bağlı kırsal bir bölgede kaydedilen görüntülerde, bir grup kurdun köy yoluna kadar indiği görüldü. Kurtları fark eden vatandaşın bağırarak tepki göstermesi üzerine hayvanların kısa sürede uzaklaştığı anlar kayda geçti.