Video Yaşam Gaziantep’te şafak vakti DEAŞ operasyonu: 4 şahıs yakalandı | Video
21 Nisan 2026 | 16:58

Gaziantep’te DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik şafak vakti yapılan operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Diğer şüpheli ise sınır dışı edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, DEAŞ terör örgütünün ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon yapıldı. Şahinbey ilçesinde yapılan operasyon çerçevesinde belirlenen adreslere şafak vakti baskın düzenlendi. Jandarma özel harekat destekli operasyonda DEAŞ/IŞID Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen A.H., Y.M.S., A.E. ve M.A.E. isimli yabancı uyruklu 4 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların adreslerinde yapılan arama sonucunda tespit edilen dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.M.S. şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
