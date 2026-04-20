Son dakika | İzmir'de genç doktorun öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 20 Nisan 2026 | 14:31 Son dakika haberleri... İzmir'in Menderes ilçesinde, otomobiliyle bariyere çarpan doktorun hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası kaydına ulaşıldı. Görüntülerde, Beyza Nur Pürmüs'ün (25) kullandığı otomobilin gişelerin önündeki bariyere çarpması yer alıyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Pürmüs'ün kullandığı 35 CPT 125 plakalı otomobil, 18 Nisan'da İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde beton bariyere çarpmış, kazanın etkisiyle araçta çıkan yangın söndürülmüş, yapılan incelemede Pürmüs'ün hayatını kaybettiği belirlenmişti.



Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden geçen yıl mezun olan Pürmüs'ün, İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Kliniği'nde araştırma görevlisi olarak doktorluk görevini sürdürdüğü öğrenilmişti.