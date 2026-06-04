Bakırköy'de 50 milyon TL değerinde 4 otomobil alevlere teslim oldu | Video

04 Haziran 2026 | 08:39

Bakırköy'de gece saatlerinde bir oto galerideki 50 milyon TL değerinde 4 otomobil alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerinde duruyor. Öte yandan otomobillerin alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.