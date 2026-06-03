Video Yaşam Pendik'te bir binanın çatısında yangın çıktı! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Pendik'te bir binanın çatısında yangın çıktı! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Pendik'te bir binanın çatısında yangın çıktı! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

03 Haziran 2026 | 15:58

Pendik’te 5 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürürken, binanın çatısında hasar meydana geldi.

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Yangın saat 14.30 sıralarında Alt Kaynarca Mahallesi Asmalı sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. İddiaya göre çatıda izolasyon yapıldığı sırada başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çatının tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın nedeniyle sokakta güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında binanın çatısında hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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