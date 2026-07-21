Ankara'da telefon hırsızlığı kamerada: 1 kişi tutuklandı | Video
21 Temmuz 2026 08:36
Ankara'da camları ve kapıları açık otomobillerden telefon çalan bir şüpheli tutuklandı.
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