Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması Can Polat, ölmeden önce böyle görüntülendi | Video
03 Haziran 2026 | 16:38
İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Polat çiftinin korumalığını yapan Engin Polat'ın da kuzeni Can Polat saldırıda hayatını kaybetti.
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