Yaşlı kadın sahipsiz köpeklerin saldırısından son anda kurtuldu: O anlar kamerada | Video
03 Haziran 2026 | 15:26
Ankara'da yolda yürüdüğü esnada sahipsiz köpek sürüsünün tarafından etrafı sarılan yaşlı kadın, çevredeki vatandaşların ve bir sürücünün araya girmesi sayesinde köpeklerin saldırısından son anda kurtuldu.
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