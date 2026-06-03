Video Yaşam Yaşlı kadın sahipsiz köpeklerin saldırısından son anda kurtuldu: O anlar kamerada | Video
Yaşlı kadın sahipsiz köpeklerin saldırısından son anda kurtuldu: O anlar kamerada | Video

Yaşlı kadın sahipsiz köpeklerin saldırısından son anda kurtuldu: O anlar kamerada | Video

03 Haziran 2026 | 15:26

Ankara'da yolda yürüdüğü esnada sahipsiz köpek sürüsünün tarafından etrafı sarılan yaşlı kadın, çevredeki vatandaşların ve bir sürücünün araya girmesi sayesinde köpeklerin saldırısından son anda kurtuldu.

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Olay, Mamak ilçesi Küçük Kayaş Mahallesi'nde meydana geldi. Sahipsiz köpekler, aniden yolda yürüyen yaşlı kadının etrafını sardı. Yaşlı kadın, çevredeki vatandaşların araya girmesi ve durumu fark eden bir sürücünün aracını köpeklerin üzerine sürmesiyle olası bir faciadan kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasınca kayda alındı.
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