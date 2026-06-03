Yaşlı kadın sahipsiz köpeklerin saldırısından son anda kurtuldu: O anlar kamerada | Video 03 Haziran 2026 | 15:26 Ankara'da yolda yürüdüğü esnada sahipsiz köpek sürüsünün tarafından etrafı sarılan yaşlı kadın, çevredeki vatandaşların ve bir sürücünün araya girmesi sayesinde köpeklerin saldırısından son anda kurtuldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Mamak ilçesi Küçük Kayaş Mahallesi'nde meydana geldi. Sahipsiz köpekler, aniden yolda yürüyen yaşlı kadının etrafını sardı. Yaşlı kadın, çevredeki vatandaşların araya girmesi ve durumu fark eden bir sürücünün aracını köpeklerin üzerine sürmesiyle olası bir faciadan kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasınca kayda alındı.