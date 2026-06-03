Yasa dışı bahis operasyonunda 34 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
03 Haziran 2026 | 11:20
Nevşehir merkezli 27 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 91 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 34 kişi adliyeye sevk edildi.
Yürütülen soruşturmada bahis organizasyonlarında kullanılan hesapların sahipleri belirlenirken, yaklaşık 10 milyar TL hacmindeki suç gelirinin hareketleri de takip edildi. Teknik ve mali incelemelerde yasa dışı bahis gelirlerinin banka hesaplarından şüphelilere ait kripto para hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Para transferlerinin izlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Soruşturma kapsamında paranın nakline aracılık ettiği değerlendirilen toplam 107 şüpheli belirlendi. Bunun üzerine geçtiğimiz gün Nevşehir merkezli İstanbul, Diyarbakır, Mardin, Bursa, Batman, Adana, Kırıkkale, Ankara, İzmir, Van, Antalya, Gaziantep, Hakkâri, Mersin, Şanlıurfa, Manisa, Aydın, Hatay, Karaman, Kütahya, Malatya, Niğde, Düzce, Siirt, Şırnak, Tokat ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Toplam 120 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonlara 550 polis katıldı. Operasyonlarda 91 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Operasyon kapsamında bir şüpheliye ait adreste yapılan aramada 1 milyon 500 bin TL nakit para ele geçirilirken, 1 tabanca, tabancaya ait 7 fişek ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Operasyonda gözaltına alınan 91 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 34 kişi bugün geniş güvenlik önlemleri altında Nevşehir Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:13
00:38
İTÜ yönetimi şikayet etti, 8 çalışan dolandırıcılıktan gözaltına alındı 03.06.2026 | 11:53
00:33
03:47
Yasa dışı bahis operasyonunda 34 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 03.06.2026 | 11:12
01:25
01:00
Uyuşturucu tacirlerine yönelik 70 adrese eş zamanlı baskın | Video 03.06.2026 | 11:01
01:02
Mardin’de un yüklü TIR seyir halindeyken alev aldı! 03.06.2026 | 10:27
04:13
İki katlı evde çıkan yangına vatandaş su tankeri ile müdahale etti | Video 03.06.2026 | 10:11
01:55
02:40
Kaybolduğu yerde son videosu ortaya çıktı 03.06.2026 | 09:45
01:10
00:30
Otomobil şarampole düştü! Akaryakıt istasyonunda korkutan kaza 03.06.2026 | 09:32
00:19
Başıboş at trafiğin seyrini düşürdü! 03.06.2026 | 09:21
00:38
Heyelan yolu kapattı! Trabzon-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı 03.06.2026 | 09:08
00:57
Yıldırım, plastik kasaların olduğu alana isabet etti! Kasalar alev aldı 03.06.2026 | 08:59
01:21
Kayseri’de metruk evde yangın! 03.06.2026 | 08:52
02:52
02:28
Kontrolden çıkan tır makasladı! O anlar kamerada | Video 03.06.2026 | 08:26
00:28
Kaldırımda yürüyen kadın kanalizasyona düştü, rögar kapağı üstüne kapandı 02.06.2026 | 21:50
00:35
İnegöl, dolu ve sağanak yağışa teslim oldu 02.06.2026 | 21:45