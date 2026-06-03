Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4.4'lük deprem anı böyle görüntülendi | Video
03 Haziran 2026 | 14:51
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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